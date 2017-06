Premiér Fico predstavil kandidáta Smeru-SD na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja

PREŠOV 9. júna (WebNoviny.sk) – Kandidátom vládnej strany Smer-SD na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) je súčasný župan Peter Chudík. Jeho kandidatúru v piatok oficiálne oznámil predseda strany Smer-SD Robert Fico v prešovskom sídle strany.

Vo štvrtok ju jednomyseľne odsúhlasila Krajská rada strany v Prešove, pričom Chudík získal stopercentnú podporu. O post predsedu PSK sa uchádza už po piatykrát, zatiaľ vo voľbách nenašiel premožiteľa a na čele krajskej samosprávy je od jej vzniku v roku 2002.

Chudík pri tejto príležitosti pripomenul, že jeho výsledky vo voľbách mali stúpajúcu tendenciu. Tie prvé vyhral tesne o 242 hlasov, pred štyrmi rokmi svojich súperov porazil nadpolovičnou väčšinou už v prvom kole.

Investície v kraji za 62 miliónov eur

Kandidovať na post predsedu PSK aj po piatykrát sa podľa vlastných slov definitívne rozhodol pri schvaľovaní záverečného účtu PSK na májovom zastupiteľstve, keď vďaka dobrému hospodáreniu rozdeľovala samospráva na investície v kraji 62 miliónov eur.

Ďalšie prostriedky vo výške 18 miliónov eur sú podľa Chudíka schválené z Integrovaného regionálneho operačného programu a kraj ešte čaká na výsledky projektov slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce.

„Ak prejdú aj tieto projekty, len v tomto roku získa kraj 95 miliónov eur. Nie všetky veci sa ale dajú v tomto roku urobiť a prenesú sa aj do budúceho roka. A ja chcem v tejto kontinuite pokračovať a chcem robiť to, o čo som sa staral 16 rokov,“ uviedol Chudík.

Dodal, že za štyri funkčné obdobia pochopil, že samospráva sa musí venovať aj tomu, čo priamo nespadá do jej kompetencií. Preto chce aj naďalej vstupovať do spoločných projektov so samosprávami a inštitúciami, tak, ako to robil doteraz.

Výsledkom sú podľa neho napríklad umelé trávnaté plochy vo viacerých mestách, projekt športovej haly v Prešove, kde v najbližšom období spoločne s Prešovskou univerzitou v Prešove chcú opraviť športový areál pri Toryse.

„Investovali sme do ciest, kultúry, sociálnej sféry, školstva, na život seniorov, ale i najmladšej a strednej generácie. A to je aj moja vízia ako ísť ďalej. Teda aby sme aj naďalej robili nielen to, čo nám hovorí zákon, ale našli aj peniaze, kde by sme práve takéto aktivity vedeli podporiť. Aj naďalej chcem podporovať všetky generácie v Prešovskom kraji vo všetkých sférach, ktoré sú,“ povedal pri oznámení svojej kandidatúry.

Kampaň Chudíka nebude drahšia ako 150-tisíc eur

Premiér Robert Fico pri tejto príležitosti pred novinármi uviedol, že spolupráca medzi vládou a PSK má vynikajúcu dynamiku a ocenil, čo Chudík na poste predsedu PSK počas svojich štyroch volebných období urobil.

„Kandidáta netreba žiadnym špeciálnym spôsobom predstavovať, pretože svojím pokojným štýlom riadi PSK už 16 rokov a je pripravený dať všetky svoje skúsenosti a postoje ešte raz do služieb tohto regiónu. Ak mu tento jeho zámer na jeseň vyjde a naďalej bude pokračovať vládna koalícia v tejto zostave, budem veľmi rád, ak opäť spoločne budeme rozmýšľať o tom, čo ešte viac môžeme urobiť pre Prešovský samosprávny kraj,“ povedal Fico.

Spoluprácu očakáva napríklad pri tvorbe akčných plánov pre ďalšie tri okresy v rámci kraja – Bardejov, Snina a Medzilaborce, ktoré by po schválení novelizácie zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov mali spadať do oblasti podpory podľa tohto zákona. „Verím, že pri príprave takýchto na mieru šitých akčných plánov pre tieto okresy bude PSK maximálne nápomocný,“ dodal Fico a zaželal Chudíkovi pevné nervy, pretože si myslí, že kampaň bude špinavá.

Premiér tiež potvrdil, že na kampane jednotlivých kandidátov strany poskytne centrála finančnú pomoc. Jej konkrétnu výšku ale určia až neskôr. Chudík konkretizoval, že z vlastných peňazí dá na svoju kandidatúru zhruba 10- až 15-tisíc eur, celá kampaň by podľa neho nemala stáť viac ako 150-tisíc eur. Pomôcť majú aj sponzori, podľa zákona budú prostriedky vedené na transparentnom účte. „Kampaň bude podobná štyrom predchádzajúcim,“ dodal Chudík.