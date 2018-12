Premiér Pellegrini sa na Vianoce opäť tešil ako malé dieťa, dôvodom však nie sú darčeky

BRATISLAVA 24. decembra (WebNoviny.sk) – Premiér Peter Pellegrini sa na Vianoce opäť tešil ako malé dieťa. Dôvodom však nie sú darčeky.

„Tým najväčším darom pre mňa bude aspoň pár dní úplného pokoja a nekontaktu s bežným náročným životom politika. Dúfam, že budem mať tú možnosť a luxus sa za tých pár dní stretnúť s tými, s ktorými sa stretnúť chcem. O ten oddych mi ide extrémne,“ povedal médiám počas tohtoročného posledného zasadnutia vlády, na ktorom privítal aj deti z folklórneho súboru z Vranova nad Topľou.

O prioritách vlády 1. januára

Dodal, že posledných deväť mesiacov, odkedy je najvyšším predstaviteľom exekutívy, bolo najintenzívnejších deväť mesiacov v jeho politickej kariére.

Premiér zároveň avizoval, že chce predstaviť priority svojej vlády na nasledujúci rok začiatkom januára. „Ak všetko dobre pôjde a vydrží nám zdravie a vládna väčšina, tak by sme mohli vládnuť do marca 2020. O prioritách na tento čas by som rád hovoril 1. januára,“ povedal Pellegrini s tým, že podľa neho bude najdôležitejšie dokončiť začaté veci a projekty, než prichádzať s novými zákonmi a zmenami.

Vízia krajiny bez politického podtónu

Aj keď konkrétne kroky kabinetu predstaviť ešte nechcel, informoval, že on osobne za svoju úlohu považuje pracovať na vízii pre Slovensko.

„Ja osobne sa budem snažiť, hoci je to pravdepodobne môj posledný rok vo funkcií premiéra v tomto volebnom období, pracovať na vízii krajiny. Mal by som tú ambíciu, aby bez ohľadu na to, kto bude sedieť na stoličke predsedu vlády, hovoriť o tom, na čo Slovensko musí myslieť v nasledujúcich minimálne 25 rokov, čo Slovensko čaká a čo nás neminie a čo musíme začať ako politici robiť bez ohľadu na to, z akého spektra sme, aby sme neskôr neboli nemilo prekvapení,“ dodal s tým, že vízia krajiny by mala byť bez politického podtónu.

Takisto by rád vrátil politickú diskusiu k odborným témam. Podstatou podľa neho je, aby sme sa ako spoločnosť zhodli, ako túto krajinu viesť a v akom stave ju nechať budúcim generáciám.