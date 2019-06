Prepustili programátora blízkeho Assangeovi, Ekvádor povolil Američanom jeho vypočúvanie

QUITO 21. júna (WebNoviny.sk) – Súd v Ekvádore prepustil na slobodu švédskeho programátora blízkeho zakladateľovi platformy WikiLeaks Julianovi Assangeovi, ktorý strávil viac ako dva mesiace vo väzbe pre podozrenia z hackerstva.

Údajne sa podieľal na sprisahaní

Sudcovia provinčného súdu rozhodli, že Ola Bini by mal byť na slobode, zatiaľ čo sa bude brániť proti nadchádzajúcim obvineniam. Švéd odišiel z väzenia vo štvrtok večer a pri tejto príležitosti poďakoval sudcom aj ekvádorskému ľudu.

„Dnes sme po prvý raz dokázali moju nevinu a v dokazovaní neviny budeme pokračovať,“ vyjadril sa. Ako tiež uviedol, ekvádorský prípad voči nemu je „nelegálna perzekúcia“.

Biniho zatkli v apríli na letisku v Quite, keď sa chystal nastúpiť do lietadla do Japonska. Úrady tvrdili, že sa podieľal na sprisahaní, ktoré pripravil s dvomi ruskými hackermi s cieľom vyhrážať sa zverejnením inkriminujúcih dokumentov o prezidentovi Lenínovi Morenovi.

Za Assangeom často cestoval

Ten v tom čase sprísňoval svoj postoj voči Assangeovi pre jeho dlhý pobyt na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, kde požiadal o azyl. Úrady predpokladajú, že tam Bini za ním cestoval najmenej 12-krát.

Tridsaťšesťročného Švéda zatkli pár hodín po tom, čo Ekvádor Assangeovi odobral azyl. Podľa úradov mal pri sebe najmenej 30 elektronických úložných zariadení. Nariadili mu 90-dňovú väzbu, kým vyšetrovatelia zbierali dôkazy.

Ekvádor dal americkým vyšetrovateľom povolenie na vypočúvanie Biniho. Muž by s nimi mal komunikovať 27. júna. Prečo americké úrady požiadali o stretnutie s ním, nie je známe, ale ich žiadosť naznačuje, že by mohol byť potenciálnym svedkom alebo osobou ich záujmu v rámci vyšetrovania Assangea a WikiLeaks.