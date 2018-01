Prestupová bomba! ŠK Slovan Bratislava posilnil Andraž Šporar

BRATISLAVA 3. januára (WebNoviny.sk) – Slovinský futbalový reprezentant Andraž Šporar je najnovšou posilou fortunaligového ŠK Slovan Bratislava. O spečatení transferu informuje web Slovana.

Kariéru naštartoval v Olimpiji Ľubľana

Dvadsaťtriročný útočník prichádza do Bratislavy zo švajčiarskeho FC Bazilej, v novom pôsobisku sa upísal na štyri a pol roka.

Zainteresované strany sa dohodli, že nezverejnia prestupovú čiastku za zakončovateľa, ktorý sa v zime 2015 stal najdrahším hráčom v histórii najvyššej slovinskej súťaže – tromfol aj Jana Oblaka, momentálne brankára Atlética Madrid. Svoju kariéru naštartoval v Olimpiji Ľubľana, v jej drese strelil 50 gólov.

Ako hráč Bazileja získal dva ligové tituly a predstavil sa aj v Lige majstrov. V jesennej časti tohto ročníka hosťoval v nemeckom Bielefelde, zaznamenal dva presné zásahy. Na konte má štyri štarty v seniorskej reprezentácii.

Slovan tromfol ostatné kluby

Počas aktuálneho prestupového obdobia sa o služby ľubľanského rodáka strhla veľká bitka a „belasí“ uspeli v konfrontácii s ponukami z Belgicka, Holandska či Srbska, referuje web Slovana.

„Bol to určite najnáročnejší prestup, aký sme v klube doteraz realizovali. O Šporarove služby bola veľká bitka, neustále dostával nové ponuky. Som veľmi rád, že sa nám podarilo úspešne dotiahnuť jeho príchod do Slovana Bratislava. Podpísali sme s ním zmluvu na štyri a pol roka,“ povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší a pokračoval: „Dovolím si povedať, že hráč takýchto parametrov prichádza na Slovensko prvýkrát v histórii. Andraž je futbalista, ktorý spĺňa vysoké európske kritériá a je stabilnou súčasťou slovinskej reprezentácie. Tento prestup ukazuje naše smerovanie v prestupovej politike, ktoré sme začali raziť v letnom prestupovom období príchodom kvality ako Rabiu, Holman či Božikov. V podobe Andraža prichádza opäť nadštandardná kvalita na úrovni vyspelých európskych líg. Chceme sa dostať na európsku úroveň a byť súčasťou pohárových súťaží, na to potrebujeme aj kvalitných hráčov, akým Andraž nepochybne je. V Slovane Bratislava ho srdečne vítam a verím, že naša spolupráca bude úspešná.“