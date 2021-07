Preteky mužov s hromadným štartom ovládol v Tokiu Carapaz, Sagan s Kubišom trať nedokončili (foto)

Ekvádorský cyklista Richard Carapaz sa stal olympijským víťazom v cestných pretekoch mužov s hromadným štartom na olympijských hrách v Tokiu. Tretí muž nedávnej Tour de France potvrdil skvelú vrchársku formu aj v olympijských pretekoch na 234 km s mimoriadne náročným profilom a vyše 4700 nastúpanými metrami, ktoré vyvrcholil na motoristickom okruhu Fudži International Speedway.

Preteky nedokončilo 44 z celkového počtu takmer 130 cyklistov, medzi nimi aj dvaja slovenskí zástupcovia Juraj Sagan a Lukáš Kubiš.

Carapaz vybojoval pre Ekvádor druhú zlatú medailu v histórii. Prvýkrát sa táto juhoamerická krajina tešila z olympijského víťaza v Atlante 1996, kde triumfoval Jefferson Pérez v chôdzi na 20 km. Striebro si v šprinte šesťčlennej skupiny vybojoval Belgičan Wout van Aert a bronz si odnesie víťaz nedávnej Tour de France Slovinec Tadej Pogačar.

Bez medaily zostali štvrtý Holanďan Bauke Mollema, piaty Kanaďan Michael Woods aj šiesty Američan Brandon McNulty, ktorí prišli do cieľa s mankom 1:07 min na Carapaza.

Únik za únikom

Carapaz bol členom pôvodnej 13-člennej skupiny, ktorá sa sformovala pred záverečnými dvoma stúpaniami na Mikuni a Kogasaka. V silnej skupine vrchárov sa striedal únik za únikom, vzdialiť ostatným sa pokúsili aj hrdina nedávnej Tour de France Pogačar, Kanaďan Woods či Angličan Adam Yates.

Napokon to vyšlo až duu McNulty – Carapaz, ktoré si 20 km pred cieľom vybudovalo polminútový náskok. Rozhodujúci moment pretekov sa zrodil šesť kilometrov pred cieľom, keď Carapaz ušiel McNultymu a sólojazdou si došiel po najväčší úspech v kariére.

Aj slovenský reprezentant Juraj Sagan bol výraznou postavou olympijských pretekov s hromadným štartom. Bol jedným z iniciátorov úniku dňa, ktorý sa zrodil hneď v úvodných kilometroch a vydržal veľmi dlho.

Spolu s ním tvrdili dlhé kilometre muziku Juhoafričan Nic Dlamini, Čech Michael Kukrle, Grék Polychronis Tzortzakis, Rumun Eduard-Michael Grosu, Venezuelčan Aular Sanabria, Paul Daumont z Burkiny Faso a Elchin Asadov z Azerbajdžanu. Táto osmička sa neskôr zredukovala na päť cyklistov, ktorí boli v úniku takmer 180 km. Sagan s Čechom Kukrlem sa často objavovali vpredu ako tí, ktorí udávali tempo, miestami mali aj náskok 16 minút.

Saganovi došli v závere sily

Približne 50 km pred cieľom si Sagan vystúpil z vedúcej skupiny a krátko na to prefrčal pelotón popri jej zostávajúcich členoch. Saganovi v závere došli sily a rovnako ako druhý Slovák v pelotóne Kubiš preteky nedokončil.

Pôvodne mal na OH v Tokiu štartovať aj Peter Sagan, ale slovenský cyklistický hrdina napokon do Japonska neodcestoval. Po páde a predčasnom konci na Tour de France absolvoval operačný zákrok s kolenom a nestihol sa dať do poriadku pre olympijské cestné preteky.

„Nebolo jednoduché odtiahnuť také náročné preteky v počte piatich pretekárov, lebo ďalší traja jazdci v úniku boli výkonnostne slabší. Mrzí ma, že som nedošiel do cieľa, ale v závere mi došli sily. Chcel som sa však ukázať v úniku a to sa mi aj podarilo,“ uviedol Juraj Sagan do kamier RTVS.