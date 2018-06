Prezident Duda nesúhlasí s plynovodom Nord Stream 2, mohol by „podkopať“ bezpečnosť Európy

VARŠAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Poľský prezident Andrzej Duda nesúhlasí s plánovaným ruským plynovodom Nord Stream 2. Počas spoločnej tlačovej konferencie s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom vyhlásil, že projekt „podkope“ bezpečnosť strednej a východnej Európy.

Plánovaný plynovod by zdvojnásobil objem zemného plynu prepravovaného priamo do Nemecka z nových ložísk na Sibíri, ale obišiel by Poľsko a Ukrajinu. Prezidenti majú rôzne názory aj na právny poriadok v Poľsku, ktorý je podľa Európskej únie ohrozený.