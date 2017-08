Prezident Kiska dostal do rúk Plavčanovu demisiu, ministrom školstva bude do konca augusta

BRATISLAVA 22. augusta (WebNoviny.sk) – Prezident SR Andrej Kiska dnes dostal list od ministra školstva Petra Plavčana. Minister v liste napísal, že podáva k 31. augustu demisiu.

Prezident o tom informoval na internetovej stránke www.prezident.sk.

Kiska teraz očakáva oficiálny návrh predsedu vlády na vymenovanie nového ministra školstva. Ak taký návrh nepríde, prezident prijme demisiu ministra školstva Petra Plavčana a v zmysle Ústavy SR určí niektorého člena vlády, ktorý bude dočasne rezort školstva spravovať.

Plavčan avizoval svoju demisiu už 17. augusta. Na brífingu vtedy vyhlásil, že to, čo sa dialo v posledných dňoch, prekročilo všetky medze. “Ja potrebujem chrániť moju rodinu aj SNS, ktorá ma nominovala,” dodal Plavčan.

Predseda vlády Robert Fico v stredu 16. augusta uviedol, že Plavčan (nominant SNS) by mal skončiť vo funkcii. Fico tiež požiadal predsedu SNS Andreja Danka, aby predložil návrh na nového ministra školstva, a to v čo najkratšom čase. Dôvodom podľa Fica bolo, že udalosti, ktoré sa stali na ministerstve školstva, vyvolávajú pochybnosti v očiach verejnosti, či to vláda myslí s bojom proti netransparentnému a korupčnému správaniu vážne.