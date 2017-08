Matečná dočasne povedie ministerstvo školstva, radami od Plavčana nepohrdne

BRATISLAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska prijal demisiu ministra školstva Petra Plavčana (nominant SNS) a dočasným vedením rezortu poveril ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (nominantka SNS). Prezident zastupujúcu ministerku požiadal, aby dohliadla na bezproblémový chod ministerstva.

Andrej Kiska sa vo štvrtok stretol s predsedom vlády Robertom Ficom a pripomenul mu, že očakáva, že nový minister školstva bude menovaný čím skôr.

„Dúfam, že to bude osoba veľmi kvalitná, ktorá bude môcť čím skôr spustiť reformy, osoba, ktorá stabilizuje rezort, a čo je podľa mňa veľmi dôležité, aj osoba, ktorá dokáže politicky presadiť tak potrebné reformy. Stále opakujem, že aké budeme mať školstvo, tak bude vyzerať aj budúcnosť našej krajiny,“ uviedol pred novinármi prezident.

Chod ministerstva bez excesov

Ministerka Matečná poďakovala prezidentovi za prejavenú dôveru a povedala, že vedenie rezortu školstva je veľmi zodpovedná úloha.

„Tento rezort má za úlohu nielen vzdelávať deti, ale ich aj motivovať, podporovať vzdelávanie a renovovať školy,“ uviedla Matečná a dodala, že počas jej pôsobenia vo funkcii zastupujúcej ministerky sa bude snažiť udržiavať chod ministerstva školstva v takom stave, aby nenastali žiadne excesy.

Podľa Matečnej je snahou SNS čo najskôr zohnať dobrého odborníka, ktorý by sa ujal ministerstva školstva a vedel uskutočniť potrebné reformy. „Je to rezort, ktorý má veľa svojich rezortných inštitúcií, úraduje eurofondy, takže nájsť človeka, ktorý by to dal do poriadku a upokojil situáciu, nie je jednoduché,“ povedala Matečná.

Matečná očakáva, že na ministerstve školstva bude robiť iba základné úkony a nechystá sa púšťať do veľkých reforiem, tie podľa vlastných slov nechá na nového ministra. Dočasná ministerka však nepohrdne radami od odchádzajúceho Petra Plavčana.

„Každá rada je radou nad zlato a nie len minister Plavčan, ale aj množstvo známych, ktorí sú z akademického prostredia, budú mojimi pomocníkmi. Nakoniec, na čerpanie eurofondov mám výborných kolegov, s ktorými sa nám podarilo stransparentniť mnohé procesy na ministerstve pôdohospodárstva,“ uviedla Matečná a dodala, že zatiaľ nevie, či problematickú výzvu na podporu vedy a výskumu zruší, najskôr sa totiž musí zorientovať v rezorte.

Príhovor pre školákov nahrá vopred

V najbližšom období bude Gabriela Matečná viesť zároveň rezort pôdohospodárstva i rezort školstva. Zatiaľ však nevie odhadnúť, či bude medzi ministerskými úradmi pendlovať na dennej báze, alebo bude pol dňa na jednom mieste a pol dňa na druhom.

„Za ten rok aj niečo, čo som v úrade, sme tie procesy optimalizovali, sú tam ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť, takže na ministerstve školstva budem možno aj častejšie,“ povedala Matečná.

Ministerka potvrdila, že na začiatku nového školského roka, ktorý sa začína v pondelok 4. septembra, bude mať príhovor, a to i napriek tomu, že v daný deň bude na neformálnej rade ministrov pôdohospodárstva, kde sa bude hovoriť o kauze holandských vajec. Ako uviedla pred novinármi, príhovor, ktorý napísala s pomocou kolegov, nahrá vopred.