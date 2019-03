Prezident Kiska zostal zaskočený tým, koľko peňazí z eurofondov sa vyčerpalo na rómske projekty

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) – O chudobe v rómskej komunite, ale aj o vydarených projektoch platených z eurofondov diskutoval prezident Andrej Kiska s eurokomisárkou pre spravodlivosť Věrou Jourovou, ktorá navštívila Krompachy, Chminianske Jakubovany, Rankovce aj Luník IX. Prezident o tom informuje na svojom facebooku.

Z eurofondov sa vyčerpalo málo

„Zostal som zaskočený tým, ako málo peňazí sme z eurofondov zatiaľ vyčerpali. Na riešenie problémov vylúčených rómskych komunít sme použili len 8,3 percenta z peňazí, ktoré k nám na tento účel prichádzajú z Európskej únie. Sú to prostriedky, vďaka ktorým môžeme stavať školy a škôlky, zavádzať vodovody či zabezpečiť miestne policajné hliadky,“ napísal s tým, že často počúva o tom, že euroúradníci našim problémom nerozumejú a upozornil na to, že Jourová sa osobne prišla oboznámiť so situáciou priamo na miesto. Mrzí ho však, že na stretnutiach s predstaviteľkou Európskej komisie nebol žiaden člen vlády.

Peniaze z Únie sú pritom peniaze, za ktoré sa môžu stavať školy a škôlky, zavádzať vodovody, či zabezpečiť miestne policajné hliadky. „Tieto peniaze máme na čo minúť. Skoro polovica segregovaných osídlení nemá prístup k tečúcej vode. Od roku 2010 sa zdvojnásobil podiel mladých ľudí, ktorí nedosiahnu vzdelanie, vďaka ktorému by boli uplatniteľní na trhu práce. Mladým Rómom nedokážeme zabezpečiť vzdelanie rovnakej kvality, ako má zvyšok populácie. Dôsledkom je narastajúci bludný kruh chudoby, na ktorý doplácame všetci,“ pripomenula hlava štátu. Ako Kiska dodal, riešenia na tieto problémy pritom poznáme – sú nimi vzdelanie, práca a bývanie.

Nová generácia vzdelaných Rómov

„Je v našom spoločnom záujme, aby sme vychovali novú generáciu vzdelaných Rómov. Bez vzdelania a kvalifikácie si totiž mladí Rómovia prácu nenájdu. Musíme sa postaviť diskriminácii v zamestnávaní a dať príležitosť tým, ktorí pracovať chcú. A konečne odstrániť chatrče, ktoré prekážajú každému. Na Slovensku máme množstvo funkčných projektov aj nápadov, ako odstrániť segregáciu a zastaviť nárast chudoby. A k dispozícii máme aj zdroje z Európskej únie,“ dodal.

Kiska priznal, že si váži prácu splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza, ako aj každú iniciatívu, ktorá prispieva k zlepšeniu. Mrzí ho však, že sa s Jourovou nestretol žiaden predstaviteľ vlády. „Riešenia máme, máme aj prostriedky, zjavne tu však chýba vôľa,“ dodal na záver.