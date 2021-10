Prezident Zeman odvolil vo voľbách do Poslaneckej snemovne, ale nie priamo vo volebnej miestnosti

Český prezident Miloš Zeman už odvolil vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu. Zo zdravotných dôvodov nehlasoval priamo vo volebnej miestnosti, ale na zámku v Lánoch. Tam mu pred 15:00 urnu priviezla volebná komisia, informuje spravodajský portál TN.cz.

Predseda komisie neskôr novinárom povedal, že prezident bol v dobrej nálade a celkovo pôsobil dobre. S komisármi vraj komunikoval normálne.

Zemanov hovorca v piatok ráno v Rádiu Z povedal, že prezident je 14 dní chorý. Lekár mu odporučil obmedziť pracovné aktivity, a preto napríklad v nedeľu zrušil účasť v televíznej diskusnej relácii Partie. Minulý mesiac Zeman v rámci rekondičného pobytu strávil v nemocnici zhruba desať dní.

Voľby do dolnej komory parlamentu sa konajú dnes od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Svoje hlasy už odovzdali aj niektorí lídri kandidujúcich strán, okrem iných český premiér a predseda vládneho hnutia ANO Andrej Babiš, šéf Českej pirátskej strany Ivan Bartoš či predseda hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) Tomio Okamura.

Informácie pochádzajú z webstránok tn.nova.cz, www.iDNES.cz a archívu agentúry SITA.