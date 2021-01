Prezidentka Čaputová podpísala pokutovanie zdravotníckych zariadení, ak porušia pravidlá očkovania

Štát bude môcť pokutovať zdravotnícke zariadenia, ak porušia pravidlá očkovania proti koronavírusu. Prezidentka SR Zuzana Čaputová totiž podpísala zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.

Zákon minulý týždeň schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní. Sankcie pre nemocnice umožňuje novela zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorá je jeho súčasťou. Legislatívna zmena má predchádzať spoločensky nežiaducemu správaniu. Ide najmä o uprednostňovanie osôb v rozpore s prioritizáciou vakcinácie, ktorá je uvedená v Národnej stratégii očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Jednoduchšia kontrola

Minister zdravotníctva Marek Krajčí minulý týždeň uviedol, že nemocnici pri nedodržaní postupu stratégie hrozí pokuta do výšky 10-tisíc eur. Sankciu bude možné udeliť právnickej osobe, ktorá je za takého uprednostnenie zodpovedná.

Nové usmernenia, ktoré rezort zverejní, budú podľa Krajčího exaktné a kontrola by tak mala byť jednoduchšia. „Vždy to však závisí od daného očkovacieho centra. Pokiaľ tam nebudú čestní ľudia, tak kontrolovať, či sa niekto nepredbehne, je veľmi náročné,“ doplnil. Ak nemocnica pokutu dostane, minister sa podľa jeho slov bude pýtať, akým spôsobom sa pokuta preniesla aj do osobnej zodpovednosti osoby, ktorá pochybila.

Pacientov môžu presunúť aj do iného štátu

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá je súčasťou prezidentkou podpísaného zákona, umožňuje očkovať aj mimo zdravotníckych zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Toto opatrenie má urýchliť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Rozširuje sa tiež možnosť výkonu diagnostického testu aj žiakom tretieho alebo štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, ak dovŕšili 18 rokov.

Po novom tiež budú môcť zdravotnícki pracovníci vykonávať zdravotnícke povolanie aj v režime výkonu dobrovoľníckej činnosti a študenti a žiaci budú môcť vykonávať diagnostický test samostatne bez dohľadu iného zdravotníckeho pracovníka.

Kritériá určovania poradia osôb pri očkovaní proti COVID-19 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva. Nová legislatívna úprava tiež umožňuje hospitalizovať pacientov s ochorením COVID-19 v prípade kritickej preťaženosti nemocníc aj v okolitých členských štátoch EÚ.