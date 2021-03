Prezidentka Čaputová prijala v paláci Kollára, rokovali o aktuálnej situácii v koalícii

aktualizované 9. marca, 14:02

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 9. marca v Prezidentskom paláci prijala predsedu Národnej rady SR (NR SR) Borisa Kollára (Sme rodina). Hovorili spolu o aktuálnej situácii v koalícii. Hlava štátu o tom informovala vo svojom profile na sociálnej sieti. V stredu 10. marca má k ďalšiemu fungovaniu koalície zasadnúť predsedníctvo hnutia Sme rodina.

Hovorca hlavy štátu Martin Strižinec doplnil, že prezidentka trvá na svojom pondelkovom vyhlásení. Situácia je podľa nej na Slovensku mimoriadne vážna a je potrebné, aby vládna koalícia vyslala signál, že si to uvedomuje. „Sebareflexiu a mieru kritiky by mala byť schopná vláda vyvodiť aj voči sebe. Vzhľadom na to, že viaceré koaličné strany si nutnosť sebareflexie uvedomujú, dúfam, že k nej aj príde,“ uviedla Čaputová.

Koaliční lídri rokovali 3. marca o kríze v koalícii. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová sa počas dňa stretli aj s prezidentkou. Šéf SaS po rokovaní vlády povedal, že „sa musíme seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto ďalej sa už nedá fungovať“.

Koaličná kríza nastala po tom, ako premiér Igor Matovič spolu s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (obaja OĽaNO) nakúpili ruskú vakcínu Sputnik V napriek nesúhlasu koaličných partnerov zo strán SaS a Za ľudí.