Prezidentka vymenovala nových všeobecných sudcov, vyzvala ich k nezávislosti a zodpovednosti

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 25. augusta vymenovala ôsmich nových sudcov všeobecných súdov. Na Okresnom súde Bardejov bude pôsobiť Michal Calko, na Okresnom súde Žilina budú Andrea Gulčiková a Michaela Perďochová.

Hosťujúcimi sudkyňami pre obvod Krajského súdu v Trnave budú Eva Krošlák Cmerová a Simona Vráblová. Okresný súd Zvolen bude mať novú sudkyňu Michaelu Svoreňovú. Boris Šiška bude pôsobiť ako hosťujúci sudca pre obvod Krajského súdu v Nitre a Michal Trúsik na Okresnom súde Banská Bystrica.

Hlava štátu zablahoželala novým sudkyniam a sudcom k vymenovaniu do funkcie. „Menovacie dekréty som vám mohla s dôverou odovzdať preto, lebo ste úspešne splnili všetky nároky, ktoré sa na sudcov kladú. Prajem vám, nech je dnešok prvým dňom vášho nového a aj celoživotného povolania,“ povedala Čaputová v Prezidentskom paláci.

Úloha sudcu je spoločensky nenahraditeľná

Zdôraznila náročnosť sudcovského povolania, ktoré označila pri profesionálnom a zodpovednom výkone za ľudsky obohacujúce a spoločensky nenahraditeľné.

„Ústava Slovenskej republiky hovorí, že sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí. Sudcovská nezávislosť však nie je privilégium, či výsada sudcov. Je to ústavné právo našich občanov, ktorí od vás budú očakávať spravodlivosť. Nezávislosť však nestačí, ak nie je doplnená druhým dôležitým pilierom, a to zodpovednosťou,“ povedala prezidentka.

Obnovenie dôvery v spravodlivosť totiž podľa jej slov stálo aj za spoločenským pohybom na Slovensku v posledných mesiacoch a rokoch. „Treba povedať, že celkom oprávnene, lebo bez naplnenej dôvery v spravodlivosť nemôže žiadne súdržné spoločenstvo a ani demokratický štát riadne fungovať. Vy sa dnes stávate tými, ktorí môžu významnou mierou k naplneniu tejto dôvery napomôcť,“ doplnila.

Čaputová verí v ich čestnosť a kvality

Novovymenované sudkyne a sudcov zároveň vyzvala, aby všetky hodnoty a pravidlá, ktoré sudca presadzuje, rešpektovali a dodržiavali aj ako súkromné osoby.

„Osobná integrita sudcu je fundament, na ktorom stojí výkon sudcovského povolania. Neustále rozvíjaná odbornosť vám určite dodá aj dostatočné sebavedomie na to, aby ste z doterajšej praxe a zažitých postupov vybočili, keď to budete považovať za správne. Od vás, nových sudcov totiž očakávame, že pohľad na výkon profesie, i na to, čo si vyžaduje, bude čerstvý a svieži a že bude obohatením pre súdnu moc na Slovensku,“ ozrejmila hlava štátu.

Dodala, že Slovensko potrebuje kvalitné a čestné sudcovské osobnosti. „Moje vymenovanie do funkcie sudcu berte ako prejav dôvery vo vás, dôvery, že takýmito osobnosťami v súdnictve budete,“ uzavrela Čaputová.