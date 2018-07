Pri tragickej dopravnej nehode autobusu v Kamerune zahynulo najmenej 30 ľudí

YAOUNDÉ 6. júla (WebNoviny.sk) – K tragickej dopravnej nehode došlo v piatok ráno v Kamerune, kde havaroval medzimestský autobus s desiatkami pasažierov. Najmenej 30 ľudí pri havárii zahynulo, zranených previezli do nemocnice v metropole Yaoundé.

Príčina havárie zatiaľ nie je známa, no podľa policajtov je pravdepodobné, že vodič autobusu nezvládol riadenie v komplikovanom teréne. Autobus sa zrútil z cesty do rieky neďaleko mesta Boutorou. Cestujúcich prevážal z metropoly Yaoundé do mesta Bafoussam na západe Kamerunu.