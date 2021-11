Prichádza Noc divadiel, bohatý program vás čaká až v 57 kultúrnych inštitúciách po celom Slovensku

Do 12. ročníka festivalu Noc divadiel sa tento rok zapojí 57 divadiel z 24 miest. Na tlačovej konferencii to uviedla ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO). Tá pozvala všetkých pravidelných návštevníkov divadiel, ale aj ľudí, ktorí do divadla nechodievajú často, aby sa počas 20. novembra prišli pozrieť do niektorého z nich.

Počas noci venovanej divadlám sa verejnosť bude musieť riadiť kultúrnym semaforom. Ten v čiernych okresoch povoľuje maximálnu účasť 100 ľudí v interiéri a 100 ľudí v exteriéri.

„Pre nás je však dôležité, že sa tie podujatia vôbec uskutočniť môžu. Ja veľmi držím palce Divadelnému ústavu a všetkým zúčastneným divadlám a verím, že bude úspešný a bezpečný, lebo tak, ako hovoríme my dlhodobo, očkovanie je cestou z pandémie a cestou, vďaka ktorej aj kultúra bude môcť fungovať,“ povedala Milanová.

Cesta dlhých dní do Noci divadiel

Riaditeľka Divadelného ústavu Vladislava Fekete uviedla, že do Noci divadiel sa nezapájajú iba profesionálne divadlá, ale aj amatérske divadlá či kultúrne centrá, ktoré svojim návštevníkom ponúkajú počas noci zaujímavé, nové a kreatívne obsahu. Podujatie má za cieľ prilákať k divadlu aj nových divákov.

Tohtoročná Noc divadiel sa bude konať pod heslom Cesta dlhých dní do Noci divadiel. Podľa Fekete ide o slovnú hračku súvisiacu so slávnou hrou Eugenea O´Neilla Cesta dlhého dňa do noci.

„Je to dramatický text, ktorý nie je veselý. Núti nás zamyslieť sa a poukazuje aj na odvrátenú stránku našej reality a našej spoločnosti. A práve toto bol dôvod tak isto poukázať na to, čo všetko môžeme ako divadelná komunita ponúknuť,“ povedala Fekete.

Divadlá ponúknu bohatý program

Aktivity jednotlivých divadiel majú v rukách samotné kultúrne inštitúcie. Divadlo Astorka Korzo´90 napríklad chce zaviesť poetickú vináreň Červený balón, ktorá by mala spájať čítanie poézie a prózy s vínom, výtvarným umením a hudbou.

Divadlo Jána Palárika v Trnave uskutoční počas Noci divadiel dve akcie. Jedna s názvom Stagestream bude spájať divadelnú a rozhlasovú tvorbu. Diváci tak budú môcť naživo sledovať nahrávanie rozhlasovej hry v štúdiu, ktoré bude zároveň vysielané v trnavskom rádiu. Druhou akciou bude prehliadka divadla. Tú chce divadlo tento rok „okoreniť“ aj desivými a strašidelnými príbehmi z histórie divadla. Unikátnosť zážitku by mali vizuálne dotvárať herci v kostýmoch.