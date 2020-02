Prieskumy: Rozčarovanie v Smere je veľké

Kto by očakával, že najsilnejšia vládna strana Smer-SD, ktorá valcovala v minulých voľbách bude o mesiac bojovať o primát.

Prvé dva roky vládnutia, aj napriek viacerým kauzám, veľa percent neubudlo. Z 28,28 percenta vo voľbách v roku 2016, začiatkom roku 2018 preferencie klesli iba o menej ako tri percentá na 25,5. Ale potom sa to začalo.

Vražda novinára Jána Kuciaka vo februári zadala trampoty vedeniu strany. Nevedeli ako to vysvetliť tisíckam občanov na uliciach, ktorí žiadali zodpovednosť. Nepomohlo ani divadlo s ponúkanou odmenou vo výške milión euro na stole na Úrade vlády.

Ľudia už nechápali Ficove tvrdošijné obhajovanie asistentky Troškovej, či držanie na čele polície Tibora Gašpara, lebo v mnohých veciach namiesto polície konali médiá. A tie sú podľa šéfa Smeru stali jeho najväčšími nepriateľmi. Verejnosť okamžite reagovala a preferencie za dva mesiace klesli podľa agentúry Focus na 20,2 percenta.

Nutený odchod Fica z čela vlády pod tlakom ulice a príchod mladého, usmievavého a nepošpineného Petra Pellegriniho akoby všetko zastabilizovalo.

Preferencie sa podstatne nehýbali viac ako rok. A prišla threema a komunikácia niektorých vysokopostavených členov Smeru, alebo osôb im blízkych z podnikateľom Marianom Kočnerom, ktorý čelí obvineniu z objednania Kuciakovej vraždy a Alenou Zsuzsovou. Znovu sa začalo hovoriť viacej o Smere ako strane Roberta Fica a nie Petra Pellegriniho.

Neprispela k nálade ani nahrávka bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s už bývalým ministrom financií Jánom Počiatkom. Vlastne prispela k ďalšiemu poklesu preferencií na 18 percent. Asi aj sám Fico má obavy, že by to mohlo byť ešte horšie, čo možno vycítiť z jeho posledných vystúpení po dlhšej odmlke. Nejde len o to, či zostaví vládu ale pravdepodobne aj strach viacerých v strane, či neskončia ako Bašternák, Kočner a podobní. Masla na hlave pravdepodobne majú dosť.