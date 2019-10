Prípad Trumpovho telefonátu na Ukrajinu má ďalšieho informátora, podporuje prvotné tvrdenia

S generálnym inšpektorom amerických tajných služieb hovoril druhý informátor, ktorý má informácie podporujúce sťažnosť prvého whistleblowera na prezidenta Donalda Trumpa a jeho komunikáciu s Ukrajinou.

V nedeľu to pre agentúru The Associated Press uviedol právnik oboch informátorov, Mark Zaid. Podľa neho druhý whistleblower, ktorý tiež pracuje u tajných služieb, nepodal sťažnosť, ale má informácie z prvej ruky, ktoré podporujú prvého informátora.

Hrozba impeachmentu

Prvý informátor, pracovník Ústrednej spravodajskej služby (CIA), podal 12. augusta u generálneho inšpektora formálnu sťažnosť, ktorá spustila vyšetrovanie vedené demokratmi v Snemovni reprezentantov, ktoré by mohlo viesť k impeachmentu prezidenta.

Sťažnosť, v ktorej informátor viní prezidenta zo zneužitia právomoci vo svoj prospech v budúcoročných prezidentských voľbách, sa týka telefonátu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským z 25. júla.

Trump v ňom svojho ukrajinského kolegu požiadal o vyšetrovanie bývalého viceprezidenta a jeho demokratického politického rivala Joea Bidena a jeho syna Huntera.

Podozrivé načasovanie

Mladší Biden pôsobil v rade ukrajinskej plynárenskej spoločnosti Burisma v rovnakom čase, ako jeho otec viedol diplomatické styky administratívny niekdajšieho prezidenta Baracka Obamu s Ukrajinou.

Hoci je načasovanie podozrivé, neexistujú dôkazy, že by sa dopustili nejakého protiprávneho konania.

Trump a jeho podporovatelia odmietajú obvinenia, že sa telefonátom dopustil niečoho nevhodného. Správy o druhom whistleblowerovi však môžu ohroziť ich argumenty voči prvému informátorovi, o ktorom tvrdia, že sťažnosť podal nesprávne, pretože je založená na informáciách z druhej a tretej ruky.