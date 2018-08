Pripomíname si príbeh odvahy nášho národa, hovorí KDH k výročiu Slovenského národného povstania

BRATISLAVA 29. augusta (WebNoviny.sk) – Kresťanskodemokratické hnutie považuje povstanie proti fašizmu ako istú povinnosť. Podľa stanoviska mimoparlamentnej strany je potrebné našim predkom patrične poďakovať za ich odvahu a hrdinstvo.

„Dnes (v stredu 29. augusta, pozn. red.) si pripomíname príbeh odvahy nášho národa. Povstať proti fašizmu bola naša povinnosť. Ak by sme to nedokázali, museli by sme sa naveky hanbiť. SNP malo svoj význam a určite sa za to treba našim predkom patrične poďakovať. V dnešný deň myslíme aj na ľudí, ktorí sa nebáli položiť svoj život v boji proti fašizmu. Česť ich pamiatke,“ uviedli kresťanskí demokrati v stanovisku k 74. výročiu SNP, ktoré agentúre SITA poskytol Stano Župa z komunikačného oddelenie KDH.