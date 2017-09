Pripravovaná smernica o vyslaných pracovníkoch zvýši byrokraciu v slovenských firmách

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) – Pripravovaná smernica Európskej komisie o vyslaných pracovníkoch zvýši v slovenských firmách najmä byrokratickú zátaž. Podnikatelia žiadajú, aby sa štát nemiešal do zamestnaneckých vzťahov, alebo aby zachoval doterajší režim.

Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorý realizovala počas 12. až 19. septembra tohto roka na vzorke 116 spoločností. O výsledkoch prieskumu informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii výkonný riaditeľ PAS Peter Kremský.

Návrh smerníc

Európska komisia tento rok predložila návrh smernice, podľa ktorej by vyslaní pracovníci mali dostávať nie minimálnu ale bežnú mzdu pre daný sektor v krajine. Až jedenásť členských krajín, vrátane Slovenska, je proti. V Bruseli sa rokuje o kompromise, politici by sa mali dohodnúť v októbri.

Pripravované pravidlá, podľa ktorých ak vyslaný pracovník strávi v inej krajine prácou viac ako tri dni, musí mu firma vyplatiť aspoň minimálnu mzdu cieľovej krajiny a zvládnuť aj celú administratívnu agendu, považuje za správne iba vyše desatina účastníkov prieskumu. Polovica zo 116 podnikateľov nesúhlasí, ďalšia tretina si myslí, že hranica by mala ostať na ôsmich dňoch, tak ako je to doteraz.

Celá administratívna agenda

Z podnikateľov, ktorí vysielajú svojich pracovníkov do zahraničia, viac ako 64 % očakáva výrazný nárast administratívnych nákladov, viac než 40 % si myslí, že sa im zvýšia personálne náklady a tretina očakáva, že sa im bude ťažie konkurovať na niektorých trhoch. Štvrtina nepredpokladá žiadne závažné zmeny, pre desatinu firiem to bude znamenať ich odchod z niektorých trhov.

Z prieskumu ďalej vyplýva, že podľa 45 % opýtaných, by štáty mali nechať firmy, aby platili zamestnancov, ako chcú. „Potvrdzuje to častý postoj firiem, ktoré kritizujú zbytočné miešanie sa štátu do vzťahov medzi nimi a zamestnancami,“ vysvetlil Kremský. Dve tretiny podnikateľov by chcela ponechať súčasné pravidlá, ktoré sa pripravovaná smernica chystá zmeniť.

„Podnikateľská aliancia Slovenska je presvedčená, že slovenská vláda by nemala podľahnúť tlaku veľkých krajín Európskej únie, ktoré chcú komplikovať život firmám zo strednej Európy. Podobne ako vlády susedných krajín by Slovensko malo trvať na zachovaní súčasného režimu, ktorý zohľadňuje nároky vyslaných pracovníkov a neobmedzuje konkurenciu na spoločnom trhu Európskej únie,“ ukončil Kremský.