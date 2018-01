Prípravy na Ples v opere Zuzana Vačková neprežívala, dôležitý bol jeho dobročinný charakter

BRATISLAVA 14. januára (WebNoviny.sk) – Slovenská herečka Zuzana Vačková sa Plesu v opere zúčastnila najmä pre jeho dobročinný rozmer.

„Keď som videla v médiách informácie o tom krásnom Plese v opere, tak sa mi hneď zapáčil charitatívny rozmer, ktorý celá táto akcia má, a keďže ja sa veľmi rada zúčastňujem a podporujem charitatívne projekty, tak o to viac kvitujem úsilie a prácu všetkých, ktorí ten ples organizujú a robia ho toľko rokov v takej kráse a s takým úžasným výsledkom,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA.

„Poznám zároveň všetku tú plesovú námahu z druhej strany, pretože často plesy moderujem a som rada, že som si teraz mohla aj zatancovať a zabaviť sa,“ poznamenala.

Prípravy na ples podľa vlastných slov špeciálne neprežíva. „Tým, že som herečka, tak krásne šaty a krásny make-up nie sú pre mňa tak vzácne ako pre dámy, ktoré chodia bežne do práce, pretože pri natáčaní mi väčšinou spravia všetky tieto krásne veci, ktoré si dámy, ktoré idú na ples, dajú spraviť len príležitostne. V tomto to pre mňa nie je úplne najvzácnejší okamih,“ podotkla herečka.

Vymýšľanie originálneho outfitu si však dosýta vychutná, keď sa chystá na obľúbený maškarný ples. „Ja milujem maškarné plesy! Tam je vždy uvoľnená atmosféra a kopec srandy a to ja mám rada. Masku si nikdy nejako extra neplánujem, vždy si ju urobím podľa momentálnej nálady a improvizujem z toho, čo mám doma. Nikdy to nie je také, že by som išla niekam do požičovne a zrazu by som bola, ja neviem, Pocahontas. Musím si niečo vymyslieť z toho, čo mám doma. O to je to zábavnejšie, kreatívnejšie a pre mňa veselšie. Už som bola napríklad baktéria, anjel, alebo Macko Pú,“ prezradila.