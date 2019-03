Program Slovenskej národnej galérie – Apríl 2019

BRATISLAVA 15. marca 2019 (WBN/PR)

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Výstavy budú na Veľký piatok 19. apríla zatvorené.

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy

Z akadémie do prírody

Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890

8. 3. – 30. 6. 2019

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Katarína Beňová

Výstava organizovaná Slovenskou národnou galériou a Západočeskou galériou v Plzni je jedným z prvých pokusov zamerať sa na tvorbu osobností výtvarnej scény, ktoré sa pohybovali medzi dunajskou monarchiou a súdobými centrami výtvarného umenia v druhej polovici 19. storočia.

K hlavným vplyvom, ktorý mali maliari v rámci krajinomaľby možnosť absorbovať, patrila tzv. barbizonská škola. Umelci patriaci do tejto skupiny, ako aj množstvo ich nasledovníkov z celej Európy, sa sústredili na zachytenie prchavých prírodných javov a sprostredkúvali svoj osobný pohľad na krajinu. Predstavitelia prezentovanej generácie krajinomaliarov realisticky stvárňovali prírodný svet a ich práce boli oceňované i pre schopnosť zachytiť zvolený námet či výsek krajiny s jej jedinečnou atmosférou. Reagovali nielen na kompozičné schémy s často využívaným nízkym horizontom, ale aj po stránke maliarskej techniky objavovali pastózny rukopis a uvoľnenejšiu prácu s farbou. „Intímna krajina“ zameraná na živú skutočnosť a na domáce a vidiecke prostredie pomohla k postupnej transformácii krajinomaľby smerom k modernému umeniu.

Prezentovaní autori:

Tina Blau, Zdenka Braunerová, Václav Brožík, Lajos Deák Ébner, Antonín Chittussi, Eugen Jettel, László (Ladislav) Mednyánszky, Géza Mészöly, Mihály Munkácsy, László Paál, Soběslav Hippolyt Pinkas, Rudolf Ribarz, Wilhelm Riedel, Robert Russ, Emil Jakob Schindler, Béla Spányi a ďalší

Sprievodné programy

Streda 3. 4. | 10.15 – 11.00 | Rodina

Malé divy: Putujúce oblaky

Kam všetky oblaky letia? Môžeme sa ich dotknúť? Skúsime sa zamračiť ako mračná pred búrkou, vytvoriť hromy-blesky, až sa bude galéria otriasať. No po každej búrke vyjde slnko a oblaky poputujú zasa ďalej.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup: 5 € /rodina

R: barbora.danisova@sng.sk

Štvrtok 4. 4. | 18.00

Prednáška: Barbizonská škola a česká krajinomaľba v 2. polovici 19. storočia

Prednáša Roman Musil, Západočeská galerie v Plzni

Prednáška predstaví barbizonskú školu ako dôležitú umeleckú kolóniu a centrum vzniku plenérovej krajinomaľby, jej vplyv na české umelecké prostredie, prvé cesty českých maliarov do Barbizonu a prvé prezentácie barbizonských umelcov i českých krajinárov, ktorí v tvorbe rozvíjali koncept plenérového maliarstva. Pozornosť bude venovaná výtvarnej kritike, ktorá formulovala základné programové požiadavky na rozvoj krajinomaľby ako jedného z najpopulárnejších umeleckých žánrov tej doby, a tiež fotografii, novému médiu, pre ktoré bola krajina v 2. polovici 19. storočia jednou z najdôležitejších tém zobrazenia. Partnerom programu je České centrum v Bratislave.

Historik umenia Mgr. Roman Musil sa zaoberá umením doby fin de siѐcle, je iniciátorom a spoluautorom viacerých veľkých výstavných a publikačných projektov: Zajatci hvězd a snů (Moravská galerie v Brně, 2000), Neklidem k Bohu. Náboženské výtvarné umění v Čechách a na Moravě v letech 1870 – 1914 (Muzeum umění Olomouc, 2006; ZČG v Plzni, 2007), Gabriel von Max 1840 – 1915 (ZČG v Plzni, 2011), Mnichov, zářící metropole umění, 1870 – 1918 (ZČG v Plzni, 2015).

Pôsobil v Národnej galérii v Prahe, neskôr na MK ČR a od roku 2007 je riaditeľom ZČG v Plzni.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Sunday, April 7 | 4.00 p.m.

Sunday Rest: From the Academy to Nature

The exhibition reflects 19th century artists\‘ increasing interest in landscape painting. This was characterised by seeking inspiration in visually attractive places and working in natural environments. The lecture will be focused on the main features of central European ʽen plen airʼ painting.

Esterházy Palace, 2nd floor

Free admission

Streda 10. 4. | 18.00

Koncert Hudba dneška v SNG 32 – Classic Malts (DVA-JA 6) & krst sólového CD Ronalda Šebestu

Program: Steve Reich, Giacinto Scelsi, Salvatore Sciarrino, Karlheinz Stockhausen, Igor Stravinskij a Francis Poulenc

Účinkujú: Ronald Šebesta, Braňo Dugovič – klarinety

Tohtoročnú časť koncertného cyklu otvorí sólovým recitálom neobyčajný slovenský umelec, klarinetista Ronald Šebesta. Predstaví na ňom unikátny program zostavený z diel, ktoré pre tento nástroj vznikali postupne v priebehu 20. storočia.

Šebesta starostlivo zostavil kolekciu – podľa jeho slov – „časom už preverených kusov“ a svoj program metaforicky – s odkazom na svet škótskej whisky – pomenoval Classic Malts. Projekt mal premiéru v roku 2012 na festivale Konvergencie, ktoré boli aj jeho iniciátorom. Po sérii repríz urobil Ronald Šebesta múdre rozhodnutie zachytiť svoje „životné dielo, ktoré prišlo v plnosti času“ aj na zvukový nosič. Krstným otcom projektu sa stal Šebestov kolega a priateľ Braňo Dugovič, a tým už po šiestykrát vzniká príležitosť na ďalšie zaujímavé umelecké stretnutie na „pódiu Hudby dneška“ (preto aj podtitul DVA-JA 6).

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje Slovenská národná galéria v hudobnej dramaturgii skladateľa, performera a dirigenta Daniela Mateja v spolupráci s In Music, o. z., Slovenskou sekciou ISCM a VENI ensemble. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG 2019 podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia. S finančným príspevkom Hudobného fondu. S podporou SOZA.

Esterházyho palác

Vstupné: 4 € / 2 €

Štvrtok 11. 4. | 18.00

Workshop pre dospelých: Portrét krajiny

Umelci, ktorých diela nájdete na výstave Z akadémie do prírody, sa snažili zdokonaliť zobrazovanie krajiny a využívali k tomu najrôznejšie prostriedky. Patrili k nim práca v plenéri, zakladanie umeleckých kolónií a nový maliarsky rukopis. Maľba krajiny ako samostatný žáner však v predchádzajúcich storočiach nebola ničím bežným.

Počas workshopu sa zameriame na dobový výtvarný kontext a budeme experimentovať s rôznymi žánrami, ku ktorým stála krajinomaľba v opozícii.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 €

R: peter.pivoda@sng.sk

Piatok 12. 4. | 16.30 – 18.00 | Rodina

BookObrazy: Jaroslava Blažková: Rozprávky z červenej ponožky

Dierku na ponožke si vyskúšal snáď už každý. Ale objavil sa vám v nej generál Palec, či vykukla z nej každý deň nová rozprávka? Dobrodružstvá skryté v ponožke Jary Blažkovej nás zavedú k poslušným kozliatkam, princeznej Irmuške a zväčšia dieru našej fantázie až k Malíčku.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris so zľavou 10 %.

Esterházyho palác, suterén

Vstupné: 3 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 14. 4. | 15.00

Siesta v galérii: Z akadémie do prírody

Nedeľný pohodový výklad predstaví škálu inšpirácií a prístupov maliarov pri stvárňovaní prírodných motívov.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Streda 17. 4. | 18.00

Prednáška: Mednyánszky | 23. 4. 1852 – 17. 4. 1919

Prednáša kurátorka výstavy Z akadémie do prírody Katarína Beňová, Slovenská národná galéria

Program venovaný životnému osudu a tvorbe Lászlóa (Ladislava) Mednyánszkeho, ktorý patrí medzi hlavných predstaviteľov stredoeurópskeho maliarstva poslednej tretiny 19. a začiatku 20. storočia. Od jeho smrti uplynie práve v tento deň 100 rokov.

Mgr. Katarína Beňová, PhD., sa primárne venuje umeniu 1. polovice 19. storočia a prelomu storočí v strednej Európe. V súvislosti s témou Ladislava Mednyánszkeho je spoluautorkou veľkej monografickej výstavy a publikácie Mednyánszky (Magyar Nemzeti Galéria Budapešť, 2003; SNG Bratislava, 2004) a kurátorkou stálej expozície Ladislav Mednyánszky a Strážky v SNG – Kaštieľ Strážky, s ktorým sú život i dielo umelca úzko spojené. Od roku 2000 pracuje ako kurátorka zbierky umenia 19. storočia v SNG a zároveň prednáša na Katedre dejín výtvarného umenia FF UK.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Nedeľa 21. 4. | 15.00

Štvrtok 25. 4. | 18.00

Prednáška: Okamih alebo trvanie? Prchavosť a pamäť v obraze stredoeurópskej modernej krajinomaľby

Prednáša Eva Bendová, Západočeská galerie v Plzni

Prednáška sa sústredí na rozpor medzi umeleckým vnímaním krajiny ako scenérie prchavého okamihu, projekcie nálad alebo emócií a zároveň krajiny, ktorá zachytáva kultúrnu pamäť; krajiny, ktorá je realistickou alebo symbolistickou nositeľkou vzťahu k domovu, pôde a nekonečnému cyklu opakovania ročných období. Obe polohy predstavujú základné kamene moderného chápania krajiny, ktoré boli položené v 19. storočí a trvajú dodnes. Uvidíte príklady z klasickej krajinomaľby i zo súčasného umenia strednej Európy. Partnerom programu je České centrum v Bratislave.

Historička umenia PhDr. Eva Bendová, Ph.D., sa zaoberá interdisciplinárnymi dejinami umenia, umeleckými vzťahmi v rámci kultúrno-historických štúdií a vizuálnym umením 19., 20. a 21. storočia. Venuje sa témam kaviarní a ich významu v oblasti umenia, architektúry i každodenného života. Je autorkou a spoluautorkou mnohých publikácií a výstav venovaných kultúrnym dejinám, vizuálnemu umeniu 19. a 20. storočia a súčasnej grafike. V rokoch 2005 – 2018 pôsobila v Národnej galérii v Prahe, v súčasnosti je kurátorkou Západočeskej galérie v Plzni.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 2 € / 1 €

Nedeľa 28. 4. | 15.00 – 17.00 | Rodina

Nedeľa v detaile: Nie je les ako les

Zablúdili ste už niekedy v lese? Možno preto, že sa nám tam zdá na prvý pohľad všetko rovnaké. My sa však na výstave krajinomaľby presvedčíme, že by sme len ťažko našli dva rovnaké stromy či jazerá, i o tom, že aj nepatrný lúč slnka môže v krajine spraviť veľké zmeny.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 5 € / rodina

R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 30. 4. | 17.00

Čaj o piatej v SNG: Literárny večer

Pavel Vilikovský prijal pozvanie na podujatie Čaj o piatej v SNG pre aktívnych seniorov, ktoré organizuje STÁLE DOBRÍ, n. o., v spolupráci so SNG. Nielen najnovšia kniha RAJc je preč ako mozaika príbehov vlastných aj odpozorovaných, smiešnych i smutných bude témou na rozprávanie, bude to i život, ktorý postupne ukladal do všetkých svojich diel.

Esterházyho palác – Berlinka

Vstup voľný

