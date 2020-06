Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – jún 2020

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne od 10.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |+421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

od 16. 5. 2019

Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Alexandra Kusá

Uchovávať. Vzdelávať. Inšpirovať. Prezentovať návštevníkom popri fondoch aj ďalšie obsahy, uviesť ich do širších kultúrnych kontextov, sprostredkovať poznanie, byť miestom kultúrnych experimentov – práve to je poslaním experimentálnych expozícií pod názvom Krajina za mapouzameraných na nie celkom klasický galerijný obsah.

Za vznikom Knižnice Kornela a Nade Földváriovcov (koncepcia Peter Krištúfek) stála snaha nájsť spôsob, ako zachovať veľkú zbierku autorových kníh. Išlo pritom skôr o zberateľskú posadnutosť a predovšetkým o zachytenie esencie jeho osobnosti. Práve téma knižnice ako špecifického miesta poznania a téma zberateľstva a uchovávania sú prienikom s tým, čím sa intenzívne zaoberá múzeum umenia dnes.

Interaktívna expozícia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom(koncepcia Ondřej Horák)je prepojená so sériou animovaných filmov o slovenských výtvarníkoch a je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým i poučeným návštevníkom. Projekcia má vyrozprávať príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac. – z hygienických dôvodov dočasne uzavretá

Od 14. 1. 2020

Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov. Návštevníci majú možnosť vidieť výber z pozostalosti tohto konceptuálneho umelca v origináloch aj vo forme faksimile. Tri vitríny „archívu“ predstavujú dokumentáciu autorovej výstavy Textilné obrazy z obdobia normalizácie, listy, PFky, mail arty Kollerových kolegov a kolegýň z jeho pozostalosti a nakoniec autorove denníkové zápisky, ktoré dokumentujú jeho prepisovaciu mániu a pozíciu dobového svedka zaznamenávajúceho „tok dejín“. Väčšie formáty inštalované na stene sú ukážkou Kollerových paspartovacích procedúr.

LV100

Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

29. 2. – 16. 8. 2020 – predĺžené trvanie výstavy

Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Zuzana Koblišková

V roku 2020 si slovenské profesionálne divadlo pripomína 100 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti SNG pripravila výstavu k stému výročiu narodenia profesora Ladislava Vychodila (1920 – 2005). Vplyv tohto výtvarníka bol určujúci nielen pre vývoj slovenskej scénografie druhej polovice 20. storočia, ale aj Vysokú školu múzických umení, kde sa podieľal na založení samostatnej katedry scénografie a kde vychoval niekoľko generácií scénografov.

Výstava predstavuje autorove návrhy, ktoré už precestovali celý svet, iné budú vystavené prvýkrát. Výstava je členená podľa výtvarných princípov a bude mapovať najmä to, ako Vychodil o scénografii rozmýšľal v rôznych obdobiach jeho tvorby. Hoci by sa mohlo zdať, že literatúra o Vychodilovi a jeho diele už dávno vyčerpala všetky témy, výskum, ktorý predchádzal výstave, ju obohatil aj o vzácny, dosiaľ nepublikovaný materiál z archívu Thompson Library v Ohio State University. Osobitný priestor je venovaný aj autorovej „budovateľskej“ úlohe a jeho pôsobeniu v divadelných dielňach Slovenského národného divadla, jeho pedagogickej činnosti doma aj v zahraničí, a tiež aktivitám mimo divadiel. O tvorbe Ladislava Vychodila si môžete prečítať viac v kolekcii, ktorú sme pripravili na Webe umenia www.webumenia.sk/kolekcia/157.

29. 2. – 16. 8. 2020

Interaktívna inštalácia: Vytvor si maketu

K výstave LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia

Kto je scénograf a aké otázky musí riešiť? V poslednej miestnosti výstavy majú návštevníci možnosť vyskúšať si scénické princípy a výtvarné postupy inšpirované tvorbou Ladislava Vychodila.

Môžu si vytvoriť vlastnú maketu scénografického priestoru, experimentovať s vlastnosťami svetla, zmenami farebnosti pri výmene filtra, skúsiť, aké vlastnosti majú rôzne druhy látky, či vytvoriť jednoduchý model kvadratickej plochy – tzv. hyperboloid. Na záver vznikne model priestoru, ktorý si návštevníci môžu dotvárať aj doma.

Pripravila: Magdaléna Kuchtová z Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Ladislav Vychodil, V. Nezval: Atlantída. 1961. Foto: SNG

Generácia 909,76

26. 6. 2020 – 10. 1. 2021

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorky: Alexandra Homoľová, Alexandra Kusá

Projekt odkazuje na pojem, ktorý etabloval Karol Vaculík a kurátori národnej galérie začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov odkazoval na „aritmetický“ priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Ich príslušnosť odôvodňovali nielen biograficky, snažili sa nájsť aj iné spoločné črty a spojenia.

Vaculíkova iniciatíva mala niekoľko cieľov: vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nie celkom konvenovali estetike socialistického realizmu; tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým „izmom“ a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok. Formulácia pojmu vzišla z prostredia múzea, čo bolo ostatne v 60. rokoch umeleckohistorickým trendom, aj keď v zahraničí smerom ku konceptuálnemu umeniu. U nás to súviselo s potrebou napraviť dejiny umenia pokrivené socialistickým realizmom. Tak vznikol pojem, ktorý Vaculík postavil na roveň výtvarnej moderny.

Dnes sa k tomuto pojmu a výstave vracia tá inštitúcia, na pôde ktorej vznikol, aby prehodnotila jeho funkčnosť a limity a posilnila kultúrno-historickú interpretáciu a kontext jeho čítania. Takto je postavená koncepcia výstavy – vyrovnáva sa s problémom po témach a diela „používa“ ako dôkazy. Divák sa stretne so známymi prácami Majerníka, Mudrocha, Kostku či Nevana, ale na rozdiel od autorských kolekcií to dnes bude tematický kontext, ktorým budú kurátori umeleckohistorickú tému preverovať.

Výber z autorov: Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz, Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský a i.

Ján Mudroch: Lettrice. 1937. Foto: SNG

Sprievodné programy

SNG nažive

V živých online rozhovoroch sa s našimi kolegami porozprávame o všetkom, čo sa ukrýva v Slovenskej národnej galérii. S kurátormi, reštaurátormi, galerijnými pedagógmi, grafickými dizajnérmi, ale aj pracovníkmi z produkcie či oddelenia bezpečnosti zbierok sa pozrieme do zákulisia prípravy výstav, zistíme ako fungujú výpožičky umeleckých diel, alebo ako raz naša produkcia zháňala na výstavu kolóniu mravcov! Neobídeme ani tému rekonštrukcie SNG v Bratislave, v rámci ktorej sa dozviete novinky o pripravovaných stálych expozíciách, knižnici, o fungovaní nádvoria či kina a predstavíme aj infosystém, ktorý vám nedovolí zablúdiť v novej budove galérie. Zaujímavých tém bude dosť, na reči o počasí nezvýši čas.

Sledujte nás každý druhý utorok o 19.00 na našom Facebooku a Youtube, na Facebooku N-kultúra a CITYLIFE.SK. Otázky k aktuálnej téme sa môžete pýtať už týždeň pred a počas každého vysielania prostredníctvom aplikácie Slido (www.sli.do), ktorú si stiahnete zdarma, s použitím #sngnazive.

Foto: SNG

Utorok 9. 6. | 19.00

SNG nažive: Ako sa pripravuje výstava?

Ako dlho trvá, kým sa v SNG pripraví výstava? Kto a podľa čoho zostavuje výstavný plán? Čo všetko sa skrýva za prácou kurátora od prvotnej myšlienky, cez výskum až po inštaláciu a otvorenie výstavy? Ako vyzerá spolupráca kurátora, grafického dizajnéra, architekta výstavného projektu a produkčného a marketingového oddelenia SNG? A kedy je vlastne výstava dobrá? O tom všetkom sa naživo porozprávame v utorok 9. júna o 19.00, kedy sa pozrieme do zákulisia príprav novej výstavy Generácia 909,76, ktorú otvoríme už 25. júna!

Kurátoriek tohto výstavného projektu Alexandry Homoľovej a Alexandry Kusej sa bude pýtať riaditeľka marketingového oddelenia SNG Bohdana Hromádková.

Sledujte na našom Facebooku a Youtube, na Facebooku N-kultúra a CITYLIFE.SK. Otázky k aktuálnej téme sa môžete pýtať už týždeň pred a počas každého vysielania prostredníctvom aplikácie Slido (www.sli.do), ktorú si stiahnete zdarma, s použitím #sngnazive. Záznam z diskusie bude uložený na Youtube kanáli SNG / SNGobrazzvuk.

Štvrtok 11. 6. | 18.00

Kurátorský výklad: Ladislav Vychodil

Kurátorka Zuzana Koblišková predstaví výstavu LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia, ktorú SNG pripravila k stému výročiu narodenia významného scénografa Ladislava Vychodila (1920 – 2005).

Počet návštevníkov je limitovaný. Rezervácia nutná: https://www.sng.sk/sk/programy/aktualne-programy.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 €, 2 €

Nedeľa 14. 6. | 16.00 – 18.00

Zoom: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia: Atlantída

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané dielo v kontexte celej výstavy. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

Nedeľa 21. 6. | 11.00

Kurátorský výklad: Ladislav Vychodil – program prebieha v novom čase

Kurátorka Zuzana Koblišková predstaví výstavu LV 100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia, ktorú SNG pripravila k stému výročiu narodenia významného scénografa Ladislava Vychodila (1920 – 2005).

Počet návštevníkov je limitovaný. Rezervácia nutná: https://www.sng.sk/sk/programy/aktualne-programy

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstupné: 4 €, 2 €

Utorok 23. 6. | 19.00

SNG nažive – Ako fungujú výpožičky?

Zaujíma vás, ako sa obraz dostane na výstavu z jedného múzea do druhého? Do akých výšok sa môžu vyšplhať ceny za poistné? Alebo napadlo vám niekedy, či transport drahých exponátov medzi galériami musí sprevádzať ozbrojená ochranka? Prežije dobre zabalená sklená váza haváriu kamióna? O podmienkach zapožičiavania aj vypožičiavania umeleckých diel sa dá rozprávať z mnohých pohľadov. Na niektoré z nich sa vedúceho kurátora Zbierok starého umenia SNG Dušana Burana opýtajú kurátorka Zbierok starého umenia SNG Eva Specogna Kotláriková a PR manažérka SNG Klára Hudáková.

Sledujte na našom Facebooku a Youtube, na Facebooku N-kultúra a CITYLIFE.SK. Otázky k aktuálnej téme sa môžete pýtať už týždeň pred a počas každého vysielania prostredníctvom aplikácie Slido (www.sli.do), ktorú si stiahnete zdarma, s použitím #sngnazive. Záznam z diskusie bude uložený na Youtube kanáli SNG / SNGobrazzvuk.

Nedeľa 28.6. | 16.00 – 18.00

Zoom: LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia: Svätopluk

Nový formát krátkych výkladov priblíži vybrané dielo v kontexte celej výstavy. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Esterházyho palác, 2. poschodie

Vstup voľný

