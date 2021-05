Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – jún 2021

Pre aktuálne informácie o návšteve galérie prosíme sledujte www.sng.sk a naše sociálne siete. Pri návšteve živých programov prosíme o dodržanie aktuálnych protipandemických opatrení.

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva

Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava |+421 2 20 47 61 11

info@sng.sk

www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac. Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom sú z hygienických dôvodov dočasne zatvorené.

Od 14. 1. 2020 / Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

Foto: Martin Deko, SNG

7×7. Sedem slobodných úvah o umení

6. 5. – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava / Kurátori: Lucia Almášiová, Katarína Bajcurová, Dušan Buran, Vladimíra Büngerová, Martin Čičo, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Lucia G. Stach. Kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Projekt 7×7. Sedem slobodných úvah o umení, kolektívne dielo kurátorov SNG, reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus v jeho (digitálnej) kópii. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete.

Výstava vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria. Vybratých sedem kolekcií podrobujeme špeciálnemu „cross-check-u“: zostavy známe z internetu rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov, dominantne zo zbierok SNG. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti, ale aj na limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti. Za priaznivých okolností sa niektoré kolekcie budú priebežne meniť a výstava sa tak prispôsobí dynamike jej virtuálneho východiska na platforme Slovenskej náhradnej galérie.

Foto: Martin Deko, SNG

Avatsýv. Labyrint Erika Bindera

25. 2. – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Lucia G. Stach, kurátorská spolupráca: Alexandra Tamásová

Samostatná výstava Erika Bindera (1974) nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Robustnosť jeho oeuvre a zároveň ľahkosť jeho tvorivého prístupu nám dovoľujú predstaviť ho ako tvorcu vo svojom prostredí, v labyrinte vlastného života a tvorby. Binderov program je mnohovrstevnatý a obsahuje prácu so všetkými médiami od maľby, grafiky, autonómnej aj denníkovej kresby, inštalácie a objektov po video a intermediálne performancie.

Projekt je do veľkej miery autobiografický a špecificky reaguje aj na súčasnú spoločenskú situáciu. Erik Binder patrí k umelcom, ktorí si dávno uvedomili, že materializmus je zúfalo nedostatočný, a snažia sa vidieť aj druhú stranu vecí a hľadať ich rozšírené významy. Tendencie návratu k spiritualite umenia sú čoraz viditeľnejšie aj v globálnom umeleckom svete a zodpovedajú aj časom kríz a napätia.

Foto: Martin Deko, SNG

Máš umelecké črevo? – Idol

Výstava víťazných projektov

12. 6. – 4. 7. 2021 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Máš umelecké črevo? je medzinárodná platforma venujúca sa edukácii v oblasti umenia, ktorá každý rok organizuje umeleckú súťaž pre tímy žiakov/žiačok stredných škôl a gymnázií. Výstava predstavuje víťazné projekty tohto ročníka súťaže na tému Idol tímov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Súťaž podnecuje študentov/študentky k prebudeniu kreatívnych schopností a k odvahe experimentovať s tvorivými prístupmi v rámci každodenných tém a takisto ponúka im aj ich pedagógom príležitosť hlbšie sa oboznámiť so súčasnou umeleckou scénou a s prostredím galérií doma, ale aj v susedných krajinách.

Vizuál: Eva Benková. Foto: SNG

Akcia ZET

Umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 27. 6. 2021 / Esterházyho palác – átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

V horúcom júni roku 1950, ktorý sa stane novým temným obdobím našej novodobej histórie, začína trojica výtvarníkov pracovať na veľkolepej propagandistickej zákazke. Jan Čumpelík, Jaromír Schoř a Alena Čermáková ako členovia tvorivého kolektívu Č-S-Č maľujú veľkorozmerné ikonické dielo socialistického realizmu Vďakyvzdanie českého a slovenského ľudu generalissimovi Stalinovi. Monumentálnemu dielu (8,7 × 8 m) je venovaná mimoriadna mediálna pozornosť, no nadšenie veľmi skoro opadáva a obraz sa stáva terčom kritiky. V marci 1953 jeho hlavný protagonista zomiera a obraz navždy zmizne.

Od novembra 2020 v átriu SNG výtvarník Marcel Mališ maľuje autorskú repliku strateného diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (1952). Obraz pribúda pred zrakmi verejnosti a maliarska akcia sa stáva východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu, ktorá zrkadlí naše premýšľanie o role a postavení národnej galérie ako inštitúcie dnes. Výprava otvorí niekoľko tém – vzťah propagandy a umenia, hoax, kult osobnosti, vzťah originálu a kópie, ako aj ďalšie.

Foto: Juraj Starovecký, SNG

Antimúzeum J.K.

Od 4. júna 2020 / Zámočnícka 13, Bratislava / Otvorené: každý štvrtok od 13.00 do 18.00 / Kontakt: www.antimuzeum.sk / Kurátorský koncept: Alexandra Kusá, Gabriel Herczeg

Expozícia vznikla v odbornej spolupráci so Slovenskou národnou galériou. Prevádzkovateľom múzea je Občianske združenie Antimúzeum Júliusa Kollera.

Základom vôbec prvej samostatnej expozície venovanej Júliusovi Kollerovi je súkromná zbierka, ktorá vznikla v roku 1998. Hlavnú časť vystavenej zbierky tvoria antiobrazy, v ktorých sa Koller vyrovnával s konceptuálnym umením a dobovou klímou. Expozíciu, ktorá ukazuje aj najdôležitejšie momenty z Kollerovho života a kľúčové témy jeho tvorby, dopĺňajú súvisiace diela a dobové materiály zo zbierok Slovenskej národnej galérie. Súčasťou múzea, ktoré je zároveň aj vzdelávacou platformou venovanou slovenskému konceptualizmu, sú okrem dvoch výstavných podlaží aj dva spoločenské priestory.

Foto: Martin Deko, SNG

Sprievodný program

3/6

7×7. Sedem slobodných úvah o umení: úvodný večer

štvrtok / 18.00 / vstupné: 2 € / 1 € / Esterházyho palác – 2. poschodie / rezervácia: pokladna.ep@sng.sk

Úvodná diskusia k výstave 7 x 7 osvetlí jej tajomný názov. Číslo sedem má okrem iného silnú stredovekú tradíciu – Sedem cností a Sedem nerestí, Sedem smrteľných hriechov a i. Najmä ale – stadiaľ aj parafráza v titule výstavy – Sedem slobodných umení. O význame týchto „septenárií“ v systéme stredovekej vzdelanosti sa bude rozprávať vedúci kurátor zbierok starého umenia SNG Dušan Buran s Miriam Hlavačkovou z Historického ústavu SAV.

5/6

Koncert: Hudba dneška v SNG 37 – Schneller, weiter, höher

Sobota / 18.00 / vstup voľný / Malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1, Bratislava

Program: John Cage, Daniel Matej / Účinkuje: VENI ensemble – Ivan Šiller – sólo klavír, Marián Lejava – dirigent, Daniel Matej – umelecký vedúci

Po sérii koncertov, ktorými oslavoval svoju „tridsiatku“, prichádza VENI ensemble s novým programom. Ten tvorí dvojica skladieb, Matejova Schneller, weiter, höher z polovice 90. rokov 20. storočia a o štyridsať rokov starší Cageov Concert for Piano and Orchestra. A zatiaľ čo Matej prostredníctvom transformovania „starého materiálu“ hľadá odpoveď na otázku či a ako nám môže minulosť pomôcť lepšie pochopiť súčasnosť, Cage svojím „koncertom“ hľadí do budúcnosti a ukazuje nám, ako inak sa dá tento „starý koncept“ transformovať na hudbu, o akej sa nám ani nesnívalo.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG organizujú Slovenská národná galéria a In Music, o.z. v spolupráci s RTVS a so Slovenskou sekciou ISCM v dramaturgii skladateľa, performera a dirigenta Daniela Mateja. In Music v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2020 podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia. Koncert je organizovaný s finančným príspevkom Hudobného fondu a s podporou SOZA.

6/6

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / vstup voľný / Esterházyho palác – 3. poschodie

Krátky výklad na výstave Avatsýv. Labyrint Erika Bindera priblíži dielo Elektroinštalácia (2005). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

10/6

Prednáška: Reprodukovanie umeleckého diela

štvrtok / 18.00 / vstupné: 2 € / 1 € / Esterházyho palác – 1. poschodie, Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov / rezervácia: pokladna.ep@sng.sk

Témou prednášky Zuzany Ludikovej, kurátorky zbierok starého umenia SNG, bude manuálna výroba reprodukovania iného umeleckého diela vykonaná bez nečestného úmyslu. Súčasná predstava autenticity má tendenciu zakrývať skutočnosť, že kopírovanie bolo ústrednou črtou umeleckej praxe od staroveku. Na rozdiel od falšovateľa, kopista vytvára dielo, ktoré – hoci vychádza z iného diela – nemá klamať diváka ani kupujúceho. Žiaľ, takéto dielo môže byť následne identifikované a predané ako originál. Prednáška je súčasťou umenovednej výpravy Akcia ZET (akciazet.sng.sk).

11/6

BookObrazy: Gro Dahle – Tajomstvo tety Ringloty

Piatok / 16.30 – 18.00 / vstupné: 3 € / lístky: tootoot.fm / Online

Každý v meste presne vie, kde býva teta Ringlota! Všade okolo jej domu, dokonca v celom modrom údolí, totiž cítiť jej slivkové a ringlotové dobroty. Ale kam sa jedného dňa táto milá stvora stratila? Slivkové údolie bez tety Ringloty…? Jej tajomstvo pozná iba Lucia. Odkedy sa pred svetom nedá viacej skrývať, nič už nebude ako predtým.

Program je vhodný pre rodiny s deťmi od 4 do 10 rokov.

13/6

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / vstup voľný / Esterházyho palác – 2. poschodie

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dvojicu diel Jany Želibskej Toiletta I. a Toiletta II. (1967). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

16/6

Koncert: Hudba dneška v SNG 38 – Bez konce je obloha… (Dva-Ja 7)

Streda / 18.00 / vstupné: 4 € / 2 € / Esterházyho palác – 2. poschodie / rezervácia: pokladna.ep@sng.sk

Program: Peter Graham, Toshio Hosokawa, Lucia Chuťková, Miroslav Tóth / Účinkuje: Andrej Gál – violončelo, Milan Osadský – akordeón

Druhý júnový koncert nadväzuje na ideu stretnutí „dvojíc“ významných umeleckých osobností, ktorá je v cykle Hudba dneška prítomná prakticky od začiatku. V tomto prípade sa na pódiu stretnú violončelista Andrej Gál s akordeonistom Milanom Osadským, aby nás vtiahli „doprostred hudby“, ktorá vyrastá zo štvorice skladieb, vytvorenej rôznymi autormi na rôznych miestach, v rôznych podmienkach i v rôznom čase a rozmanitým spôsobom vyjadruje myšlienku obsiahnutú v názve jednej z nich: Bez konce je obloha a nic nebrání oblakům volně po ní plynout.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG organizujú Slovenská národná galéria a In Music, o.z. v spolupráci so Slovenskou sekciou ISCM v dramaturgii skladateľa, performera a dirigenta Daniela Mateja. In Music v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2020 podporil z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia. Koncert je organizovaný s finančným príspevkom Hudobného fondu a s podporou SOZA.

20/6

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / vstup voľný / Esterházyho palác – 2. poschodie

Krátky výklad na výstave Avatsýv. Labyrint Erika Bindera priblíži dielo Dojazd (2008). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

22/6

Prednáška: Václav Cílek – Kamene Dunaja

Utorok / 18.00 / vstup voľný / Miesto stretnutia: Devín (konkrétne miesto bude upresnené na www.sng.sk) / rezervácia: pokladna.ep@sng.sk

Dunaj ako prúd materiálneho i duchovného bohatstva. Rozprávanie Václava Cílka, českého geológa, klimatológa, krajinára, esejistu a spisovateľa (nielen) o Dunaji ̶ na štrkovej pláži v Devíne. Program je súčasťou Slnovratu na Dunaji, projektu Stredoeurópskej nadácie na podporu Dunajského fondu a dobrých vzťahov na rieke.

ww.slnovratnadunaji.sk, www.dunajskyfond.sk

27/6

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / vstup voľný / Esterházyho palác – 3. poschodie

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži fotografiu Štefana Šmotláka Družstevníčky pri mori (1957). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

27/6

SND v SNG – MILADA

Nedeľa / 18.00 / Youtube a Facebook SNG / Online

Premiéra tretej časti zo série mini-filmových inscenácií prinesie fragmenty dokumentárnej drámy Milada. Ako na pozadí monumentálnej maľby Marcela Mališa, autorskej repliky strateného propagandistického diela z obdobia stalinizmu, vyznejú slová Milady Horákovej, ktorá sa postavila na odpor totalitnému režimu? Spoločný projekt SNG a SNG spája umenia, žánre, svety a kontexty. Séria krátkometrážnych diel je jedným z ponorov do spôsobov vyrovnávania sa s minulosťou v umení umením. Program je súčasťou umenovednej výpravy Akcia ZET (akciazet.sng.sk).

www.sng.sk / www.snd.sk

Vychádzka po pamäti s Martinom Piačekom

Pre presný dátum a čas podujatia sledujte www.sng.sk / sekcia programy

Pomníky a pamätníky tvoria dôležitú súčasť spoločenskej identity, pretože odrážajú veci, ktoré ako spoločnosť považujeme za dôležité si pamätať. Zároveň sú aj odrazom doby, v ktorej vznikli, a preto je mnohé z nich potrebné časom prehodnocovať. Výtvarník Martin Piaček, ktorý sa touto témou dlhodobo zaoberá a tematizuje ju aj vo svojej tvorbe, poskytne počas vychádzky po meste svoj autorský komentár k dôležitým realizáciám monumentov v širšom okolí galérie.

Vizuálny umelec a vysokoškolský pedagóg Martin Piaček sa vo svojej tvorbe zameriava na témy slovenskej histórie a identity, pričom vo viacerých dielach využíva estetiku monumentálneho sochárstva. Je členom združenia Verejný podstavec, platformy pre tvorbu a kritickú reflexiu umenia do verejného priestoru. Momentálne pôsobí ako vedúci Ateliéru vvv (vizuálne, verbálne, verejné) na Katedre intermédií VŠVU v Bratislave.

