Programové strany podľa politológa Mesežnikova v budúcej koalícii vyrokovali, čo mohli

Menšie strany v budúcej koalícii vyrokovali, čo mohli. Pre agentúru SITA to povedal politológ a riaditeľ Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov. Strany Za ľudí a Sloboda a Solidarita (SaS) označil za programové, a preto bolo podľa neho kľúčové vyjednávať do posledného momentu, aby boli schopné svoj program presadiť.

Mesežnikov neočakáva prudké zásahy zo strany prezidentky Zuzany Čaputovej do formovania novej vlády.

Odborný potenciál malých strán

Podľa neho výsledok rokovaní zodpovedá reálnemu výtlaku politických strán vo voľbách. „Ale nezodpovedá to odbornému potenciálu SaS a Za ľudí, pretože to sú programovo vyprofilované strany na rozdiel od OĽaNO a Sme rodina. Z pohľadu dnešnej situácie však vyrokovali menšie strany to, čo mohli,“ povedal a pripomenul, že v prípade uplatnenia modelu štátnych tajomníkov sa programová pripravenosť SaS a Za ľudí ešte môže ukázať.

„Dve menšie strany neboli spokojné s tým, ako tie voľby dopadli a mali isté požiadavky a v prípade SaS sa to podarilo naplniť tým, že získali o jeden rezort navyše oproti pôvodnému rozdeleniu. Z pohľadu Za ľudí, získať kompetencie, ktoré mal podpredseda vlády, je to úspech,“ povedal Mesežnikov s tým, že stále ide iba o dva rezorty na rozdiel od SaS.

Prezidentka proces nezdrží

V kontexte šíriaceho sa koronavírusu a potreby legitímnej novej vlády politológ neočakáva, že prezidentka by proces sformovania vlády nejakým spôsobom zdržovala.

„Prudkým zásahom zo strany prezidentky by som bol veľmi prekvapený. A to nie preto, že by prezidentka nemala právomoc zasiahnuť. No najmä predpokladám, že mená, ktoré by mohli vyvolávať nejaké pochybnosti, ani neboli predložené,“ uviedol Mesežnikov a zdôraznil, že operuje len s menami, ktoré sa objavili v posledných dňoch v médiách.

Designovaný premiér Igor Matovič (OĽaNO) v piatok podvečer vyhlásil, že po dvanástich dňoch dospeli hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina, strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí k dohode o vytvorení novej vlády. V parlamente budú disponovať ústavnou väčšinou, keďže spolu obsadia 95 mandátov.