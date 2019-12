Prokurátor Honz odmieta politický nátlak v prípade Ficovho obvinenia

Prokuratúra odmieta v prípade obvinenia predsedu vládneho Smeru-SD Roberta F. akýkoľvek politický nátlak. Uviedol to v stredu pre médiá prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Tomáš Honz, ktorý prípad dozoruje. Prokuratúra je podľa neho nepolitickou inštitúciou a takou by mala zostať.

Nemôže sa skutkovo vyjadriť

„Je potrebné dodržiavať zákony a predpisy a nie je možné podliehať politickým tlakom,“ povedal. Zároveň pripomenul, že Robert F. má právo proti obvineniu podať sťažnosť, o ktorej rozhodne špeciálny prokurátor.

„V tejto veci sa nemôžem zatiaľ skutkovo vyjadriť. Čokoľvek by som v tej veci povedal bude obsahom preskúmavania spisu a bude obsahom rozhodovania mne nadriadeného prokurátora,“ dodal Honz.

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil Roberta F. z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.

„Napriek tomu, že Najvyšší súd SR rozhodol, že extrémistické výroky exposlanca Milana Mazureka sú trestným činom a odsúdil ho za ne, Robert F. mal s nimi verejne súhlasiť a tak svoj postoj šíriť cez sociálne siete. Môže mu hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ uviedla v tejto súvislosti polícia.

Odsúdený za extrémistické výroky

Milan Mazurek zo strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) prišiel po tom, čo bol právoplatne odsúdený za extrémistické výroky, o mandát poslanca Národnej rady SR a musel zaplatiť peňažný trest 10-tisíc eur. Bývalý premiér vo videu reagoval, že orgány činné v trestnom konaní rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov.

„Milan Mazurek povedal to, čo si myslí celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zákrokoch v osadách, ako som to urobil po zásahu polície v Moldave nad Bodvou? To sa máme báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?“ uviedol Fico na adresu rozhodnutia súdu.

Pre obvinenie predsedu Smeru si brannobezpečnostný výbor predvolal ministerku vnútra Denisu Sakovú aj policajného prezidenta Milana Lučanského.

Prokurátor Honz sa zo zasadnutia ospravedlnil. Poslanec Ľuboš Blaha o prokurátorovi na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom podľa kritikov uviedol na jeho adresu viacero neprávd. Tvrdil napríklad, že má len 25 rokov.