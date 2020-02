Protestujúci poslanci PS/Spolu by sa mali vzdať spôsobilosti na právne úkony, vyhlásil Fico

Mimoriadna 58. schôdza Národnej rady SR je legitímna a bude pokračovať. Protestujúci poslanci by mali zauvažovať nad vzdaním sa spôsobilosti na právne úkony. Na stredajšej tlačovej konferencii to povedal predseda Smeru – sociálnej demokracie (Smeru-SD) Robert Fico.

Predseda Národnej rady SR a Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko v stredu opätovne prerušil rokovanie parlamentu. Dôvodom je šestica poslancov z koalície Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu), ktorí druhý deň na protest proti otvoreniu schôdze blokujú rečnícky pult v rokovacej sále.

Martin Poliačik, Jozef Mihál, Miroslav Beblavý, Simona Petrík, Viera Dubačová a Alan Suchánek ani po opakovaných výzvach predsedu parlamentu priestor rečníckeho pultu neopustili, preto Danko schôdzu prerušil do štvrtka do 9:00.

Ficovo poďakovanie Dankovi

Fico sa v úvode poďakoval Dankovi za to, akým spôsobom zvláda situáciu, aká sa často v parlamente neobjavuje.

„Jeho rozhodnutie prerušiť parlamentnú schôdzu je v súlade s rokovacím poriadkom. Táto schôdza je absolútne legitímna a bude pokračovať. Porovnajte správanie týchto bláznov s tým, čo dnes robí časť poslancov vládnej koalície. To, čo predvádzali dnes do rána, ako zneuctievali rečnícky pult, čo všetko sa dialo počas noci, je neakceptovateľné,“ vyhlásil predseda Smeru-SD.

Súčasné dianie v parlamente zo strany opozičných poslancov podľa neho nemá nič spoločné s demokraciou a považuje to za obrovskú hanbu pre celú opozíciu. „Táto partička teraz presne ukazuje svoju pravú tvár. My však urobíme všetko pre to, aby sme legitímnou, kultúrnou a dôstojnou cestou dosiahli pokračovanie schôdze,“ uviedol Fico.

Smer pred otvorením schôdze rokoval len so SNS

Na schôdzi by mali poslanci v skrátenom legislatívnom konaní rozhodovať o troch vládnych návrhoch zákonov. Dva sú iniciatívou Smeru-SD. Ide o trináste dôchodky pre penzistov a zvýšenie rodinných prídavkov o sto percent. SNS zasa chce zrušiť diaľničné známky pre autá do 3,5 tony.

Strana rovnako iniciovala rokovanie parlamentu o Istanbulskom dohovore. Členovia zákonodarného zboru budú hlasovať o vyjadrení súhlasu s uvedeným dohovorom.

Podmienky na skrátené legislatívne konanie o zákonoch boli podľa predsedu Smeru-SD naplnené, keďže sú ohrozené ľudské práva. Zároveň potvrdil, že pred otvorením schôdze rokoval Smer-SD len s SNS.

Za otvorenie schôdze v utorok hlasovali poslanci Smeru-SD, SNS, Kotlebovcov – Ľudovej strany Naše Slovensko (ĽSNS), Eduard Adamčík z klubu Most-Híd či nezaradení poslanci okolo Ľubomíra Galka, ktorí pred časom odišli zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) a vstúpili do Demokratickej strany. Taktiež zahlasovali za program schôdze nezaradení poslanci Peter Marček, Martina Šimkovičová, Rastislav Holúbek, Jana Nehézová, Milan Špánik a Juraj Kolesár.

Poslanec Smeru-SD Dušan Jarjabek na tlačovej konferencii potvrdil, že žiadna zo strán, ktoré boli zastúpené na poslaneckom grémiu, nepodporila šiestich protestujúcich poslancov. Dodal, že momentálne sa hľadajú technické riešenia, aby mohla schôdza pokračovať vo štvrtok.