Prvý triumf po ôsmich nezdaroch, Slovan Bratislava zdolal v KHL domáci Jokerit Helsinki

HELSINKI 26. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili 3:2 na ľade fínskeho Jokeritu Helsinki v utorňajšom stretnutí KHL. „Belasí“ sa radujú zo svojho prvého triumfu po sérii ôsmich nezdarov, počas ktorej získali iba jeden bod.

Potvrdili, že proti tomuto tímu zo severu Európy sa im darí – prekonali ho za tri body už štvrtý raz v rade. Celkovo zabrali premiérovo od 28. novembra, keď pred vlastnými fanúšikmi zdolali Admiral Vladivostok „futbalovo“ 1:0. Jokerit tiež nezažíva práve najvydarenejšie obdobie: z ostatných deviatich súbojov vyťažil len osem bodov.

Domáci sa dostali do vedenia vďaka gólu Henriho Ikonena v 7. minúte, no Slovan dokázal ešte do konca prvej dvadsaťminútovky vyrovnať gólom Jana Buchteleho v 19. min a deväť sekúnd po začiatku druhej tretiny už po zásahu Michala Řepíka viedol.

Na dvojgólový rozdiel pre hostí zvýšil 59 sekúnd pred koncom druhej tretiny Patrik Lamper a ani gól Jormakku v 45. min nič nezmenil na tom, že Slovan získal tri body.

Kontinentálna hokejová liga (KHL)

utorok:

Jokerit Helsinki – HC Slovan Bratislava 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Góly: 7. H. Ikonen (N. Jensen, P. Regin), 45. Jormakka (Gilroy, Norman) – 19. Buchtele (Després, Ebert), 21. Řepík (Kašpar), 40. Lamper

Vylúčení: 1:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Sidorenko, A. Vasiliev – Šeľanin, Sazonov, 10 134 divákov

Zostavy:

Jokerit: Rämö – Lepistö, Rissanen, Gilroy, Kivistö, J. Jensen, Lauridsen, Rautanen – N. Jensen, P. Regin, H. Ikonen – Anttila, O’Neill, Joensuu – Palola, Norman, Jormakka – Mäki, Huhtala, Wirtanen

Slovan: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, T. Voráček, Švarný, Bačík – Řepík, Z. Boychuk, Kašpar – J. Mikúš, Colby Genoway, Buchtele – Lamper, A. Šťastný, Skalický – Marek Sloboda, Sádecký, Ščerbatov