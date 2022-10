Putin nariadil sprísnenie bezpečnosti na Krymskom moste po explózii, pre Rusov to bola tvrdá rana

Ruský vodca Vladimir Putin v sobotu neskoro večer podpísal dekrét o sprísnení bezpečnosti v súvislosti s Krymským mostom a energetickou infraštruktúrou medzi okupovaným polostrovom a Ruskom, pričom touto úlohou poveril Federálnu bezpečnostnú službu (FSB).

Tvrdá rana pre Rusko

Učinil tak po sobotňajšej explózii na spomenutom moste ponad Kerčský prieliv, ktorý spája pevninské Rusko s okupovaným ukrajinským polostrovom Krym. Výbuch spôsobil čiastočné zrútenie mosta, pričom poškodil dôležitú zásobovaciu tepnu ruských vojsk.

K zodpovednosti za útok na most na Kryme sa nikto neprihlásil. Pre Rusko to však bola tvrdá rana, keďže most má pre Rusov symbolický charakter. Postavili ho po nezákonnej anexii polostrova v roku 2014 a útok naň by mohol viesť k eskalácii konfliktu. Niektorí ruskí zákonodarcovia vyzývajú Putina, aby vyhlásil „protiteroristickú operáciu“ a nie výraz „špeciálna vojenská operácia“, ktorý zľahčuje rozsah bojov pre bežných Rusov.

Na Kryme bolo zamračené

Niekoľko hodín po výbuchu ruské ministerstvo obrany oznámilo, že veliteľ vzdušných síl, generál Sergej Surovikin, bude odteraz veliť všetkým ruským jednotkám na Ukrajine. Surovikin, ktorý bol toto leto poverený vedením jednotiek na juhu Ukrajiny, viedol ruské sily v Sýrii a bol obvinený z toho, že dohliadal na bombardovanie, ktoré zničilo veľkú časť Aleppa.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na margo výbuchu na Krymskom moste poznamenal: „Dnes (9. októbra pozn. redakcie) nebol zlý deň a na území nášho štátu bolo väčšinou slnečno. Bohužiaľ, na Kryme bolo zamračené. Aj keď bolo tiež teplo.“ Dodal, že Ukrajina chce budúcnosť „bez okupantov na celom území, najmä na Kryme“.