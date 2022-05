Putin už roky tára o agresii Západu, britský minister vylúčil inváziu NATO do Ruska

Ruský prezident Vladimir Putin sa svojou pondelňajšou vojenskou prehliadkou v Moskve na počesť Dňa víťazstva nad fašizmom snaží zastrašiť svet. Ako referuje spravodajský web BBC, tvrdí to britský minister obrany Ben Wallace.

Šéfa Kremľa tiež obvinil z toho, že hovorí „rozprávky“ vrátane tvrdení, že Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) sa pripravuje na útok na Rusko. „Prezident Putin už mesiace a roky uvádza množstvo rozprávkových tvrdení. Keby to nebolo také tragické, bolo by to zábavné, ale nie je,“ povedal Wallace.

Putin podľa neho mnohých ľudí uvádza do omylu tvrdením, že Rusko je obkľúčené. „Hranice s NATO tvoria 6 % pozemných hraníc Ruska. To nie je obkľúčenie,“ poznamenal Wallace.

„Myslím si, že verí tomu, čomu veriť chce. Je to mierny záblesk zúfalstva. Dovoľte mi však kategoricky uviesť, že NATO, Británia a východná Európa neplánujú inváziu do Ruska a nikdy tak neurobili,“ skonštatoval Wallace.