Radi doháňate spánok počas víkendu? Výskum ukázal, aké riziká môže priniesť jeho nedostatok

BRATISLAVA 9. marca (WebNoviny.sk) – Dospávanie cez víkend nepomáha spánkovej deprivácii počas týždňa. Tvrdia to americkí vedci na základe štúdie, v ktorej dvom skupinám zdravých ľudí obmedzili spánok na nie viac ako päť hodín za noc.

Jedna skupina mala spánok obmedzený počas celej štúdie, druhá mohla svoj spánkový deficit dobehnúť počas víkendu. Obe skupiny si v noci dopriali vo väčšej miere malé občerstvenia a následne tak v porovnaní so začiatkom štúdie pribrali na hmotnosti a tiež vykazovali znaky zhoršujúceho sa metabolizmu.

„V konečnom dôsledku sme nezaznamenali lepšie výsledky metabolizmu u ľudí, ktorí spali počas víkendu,“ uviedol hlavný autor štúdie Chris Depner, profesor integratívnej fyziológie na Coloradskej univerzite v Boulderi.

Riziká pre nedostatok spánku

Výskum ukázal, že nedostatok spánku môže zvýšiť riziko viacerých zdravotných problémov vrátane obezity, cukrovky druhého typu, sčasti zvýšeným nutkaním na nočné jedenie a znížením citlivosti na inzulín alebo schopnosti tela regulovať cukor v krvi.

Vedci chceli v tejto novej štúdii zistiť, čo sa stane, keď ľudia prechádzajú medzi spánkovou depriváciou počas pracovného týždňa a dvoma dňami dospávania. Skupinu 36 ľudí vo veku od 18 do 39 rokov zatvorili do laboratória a monitorovali ich príjem stravy, vystavovanie sa svetlu a spánok. Napriek tomu, že sa vzorka môže zdať malá, podľa vedcov je pre štúdiu tohto druhu vcelku postačujúca.

Skúmanie účastníkov rozdelených do skupín

Účastníkov rozdelili do troch skupín. Prvej skupine povolili spánok po dobu najviac piatich hodín počas deviatich nocí, išlo teda o skupinu s obmedzeným spánkom. Druhej skupine umožnili spánok rovnako najviac päť hodín avšak počas piatich dní, počas víkendu mohli spať koľko potrebovali, následne sa na dva dni vrátili do obmedzeného režimu spánku.

Išlo teda o skupinu regenerujúcu sa počas víkendu. Tretej, kontrolnej skupine, umožnili dostatok spánku – deväť hodín počas trvania celej štúdie.

Počas štúdie, publikovanej v časopise Current Biology, účastníci z oboch skupín s obmedzeným spánkom pribrali na hmotnosti (mierne nad jeden kilogram) a znížila sa im citlivosť na inzulín. Zatiaľ čo v druhej skupine zaznamenali mierne zlepšenie počas víkendu, vrátane zníženého nočného jedenia, tieto benefity sa vytratili po návrate k spánkovej deprivácii počas týždňa.

V niektorých meraniach mala druhá skupina dokonca horšie výsledky. Citlivosť na inzulín klesla, napríklad u prvej skupiny o 13 percent, u druhej sa zhoršila v rozmedzí od deväť do 27 percent. Jedným z problémov bolo tiež to, že účastníkom, ktorí mali možnosť dospať spánkový deficit, sa to nedarilo. Druhá skupina tak nakoniec mala počas víkendu spánok dlhší v priemere iba o 66 minút.

Vplyv víkendového dospávania na metabolizmus

Podľa expertov, ktorí sa na tejto štúdii nepodieľali, bol síce vplyv na zdravie účastníkov malý, no dopad spánkovej deprivácie počas mesiacov a rokov môže byť väčší. Štúdia podľa nich posilnila existujúce názory, že dostatok spánku počas týždňa je dôležitý a vhodné je tiež dodržiavať pravidelný spánkový režim.

Ak však niekto nemá možnosť pravidelného spánku, neznamená to, že dospávanie je pre neho nevyhnutne zlé. Štúdia sa zameriavala na to, ako deprivácia spánku a dospávanie počas víkendu ovplyvňujú metabolizmus, nie duševné zdravie a kognitívne schopnosti.

Ako dodal profesor Malcolm von Schanz, profesor chronobiológie na Univerzite v Surrey: „Napriek tomu, že by sme mali odporúčať, pokiaľ to je možné, pravidelný spánok, nemyslím si, že by sme mali ľuďom hovoriť, že ak nemajú ten luxus, nemôžu spať počas víkendu.“