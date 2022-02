Rakúsko je o krok bližšie k povinnému očkovaniu proti COVID-19, chýba už len jeden podpis

Horná komora rakúskeho parlamentu vo štvrtok večer odobrila plánované povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Týmto sa podarilo odstrániť aj jednu z posledných prekážok predtým, než legislatíva o povinnom očkovaní bude môcť nadobudnúť účinnosť.

Zákon ešte musí podpísať prezident

Úrady pôvodne informovali o nadobudnutí účinnosť k 1. februáru, no zákon ešte musela prerokovať a schváliť horná komora parlamentu. Dolná komora podporila povinné očkovanie ešte 20. januára.

Po schválení hornou komorou ešte musí zákon podpísať rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, no očakáva sa, že to bude iba formalita.

Nezaočkovaným hrozia pokuty

Povinné očkovanie bude musieť podstúpiť každý obyvateľ Rakúska, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Akonáhle povinné očkovanie nadobudne účinnosť, úrady písomne oznámia nové pravidlá všetkým domácnostiam.

Polícia začne od polovice marca pri bežných kontrolách kontrolovať zaočkovanosť ľudí. Osobám, ktoré sa odmietnu vakcinovať, hrozia pokuty od 600 do 3 600 eur. Povinné očkovanie by malo platiť do januára 2024, no možno ho ukončiť skôr, podľa toho, ako to dovolí pandemická situácia.

Protesty proti opatreniam trvajú už týždne

V Rakúsku, kde je plne zaočkovaných približne 72 percent obyvateľov, stále pretrváva silný odpor proti povinnej vakcinácii.

Opatrenie vyvolalo protesty, ktoré sa konajú už niekoľko týždňov, a krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) už avizovala, že proti povinnému očkovaniu bude bojovať aj na súde.