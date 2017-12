Rappera a herca Nellyho nebudú žalovať za znásilnenie, bol obeťou falošných obvinení

SEATTLE 16. decembra (WebNoviny.sk) – Amerického rappera a herca Nellyho neobžalujú za znásilnenie, pretože žena, ktorá ho obvinila, odmieta spolupracovať. Informovali o tom prokurátori štátu Washington.

Nemenovaná žena ešte v októbri rappera, ktorého občianske meno je Cornell Iral Haynes Jr., obvinila, že ju na predmestí Seattlu znásilnil v autobuse, ktorým sa v tom čase presúval v rámci turné. Polícia ho následne zatkla, vypočula a krátko na to i prepustila, no prípad ďalej vyšetrovali. Neskôr však žena požiadala o zastavenie vyšetrovania.

Nellyho právny zástupca Scott Rosenblum sa v reakcii pre agentúru The Associated Press vyjadril, že jeho klient bol obeťou „falošných obvinení postrádajúcich dôveryhodnosť„. Rapper podľa jeho slov podporuje organizácie, ktoré pomáhajú obetiam sexuálneho násilia a bojujú proti násiliu páchanému na ženách a sám sa snaží zvyšovať povedomie o týchto problémoch. „Takéto bezohľadné falošné obvinenia však nemôžme tolerovať, pretože sú urážkou skutočným obetiam sexuálneho násilia,“ uviedol.

* sa na hudobnej scéne pohybuje od roku 1993, keď založil skupinu St. Lunatics. Tá má na svojom konte zatiaľ iba jednu štúdiovku s názvom Free City (2001) a kompiláciu Who’s The Boss (2006). Ako sólový interpret debutoval albumom Country Grammar (2000), po ktorom nasledovali nahrávky Nellyville (2002), Sweat (2004), Suit (2004), Brass Knuckles (2008), 5.0 (2010) a M.O. (2013). Okrem toho vydal aj kompilácie Sweatsuit (2005) a The Best Of Nelly (2009). Na konte má tri ceny Grammy. Ako herec sa predstavil v snímkach Snipes (2001), Za mrežami (2005) a Reach Me (2014) či v seriáli C.S.I.: Kriminálka New York (2004 – 2013).