Aktualizované: Ratko Mladič dostal doživotie za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny

aktualizované 22. novembra, 13:13

HAAG 22. novembra (WebNoviny.sk) – Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu (ICTY) poslal v stredu bývalého veliteľa bosnianskosrbských síl Ratka Mladiča do väzenia na doživotie.

Najhoršie zločiny od druhej svetovej vojny

Informuje o tom agentúra The Associated Press. Odsúdil ho za genocídu, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny spáchané počas vojny v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992 až 1995.

Sedemdesiatpäťročného Mladiča uznal tribunál vinným v 10 z 11 bodov obžaloby týkajúcej sa najhorších zločinov v Európe od druhej svetovej vojny vrátane obliehania Sarajeva a genocídy v Srebrenici. Predsedajúci sudca Alphons Orie prečítal verdikt po tom, čo Mladiča vykázal zo súdnej siene pre výbuchy hnevu.

Na úteku viac než desať rokov

Mladiča zatkli v Srbsku v máji 2011 po viac než desiatich rokoch na úteku. Mladič bol hlavným veliteľom ozbrojených síl bosnianskych Srbov. Z vojnových zločinov, genocídy a zločinov proti ľudskosti ho obvinili ešte v roku 1996 spolu s ďalšími vodcami a veliteľmi bosnianskych Srbov.

Mladič sa skrýval až do 26. mája 2011, keď ho zadržali a previezli do väznice v Haagu. Súdny proces s ním sa konal od mája 2012 do decembra 2016.

Stredajšie vyhlásenie rozsudku uzatvára posledný proces tribunálu ICTY, ktorý vznikol ešte v roku 1993.