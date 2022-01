Real Madrid oslavuje obrovský úspech, dvanástykrát v histórii získal španielsky Superpohár

Futbalisti Realu Madrid sa dvanástykrát v histórii stali víťazmi španielskeho Superpohára. Zverenci trénera Carla Ancelottiho v saudskoarabskom Rijáde ovládli miniturnaj štyroch tímov, keď v semifinále vyradili FC Barcelona (3:2 po predĺžení) a v nedeľňajšom finále zdolali 2:0 hráčov Bilbaa, za „biely balet“ sa do listiny strelcov zapísali Luka Modrič a Karim Benzema. Práve Bilbao získalo túto trofej vlani, v Rijáde tak Athletic neobhájil prvenstvo spred roka.

Real so Zidanom neuspel

Realu sa pod taktovkou Ancelottiho v tejto sezóne darí. Okrem zisku spomenutej trofeje sú zverenci Taliana lídrami La Ligy s náskokom piatich bodov pred FC Sevilla, v Lige majstrov vyhrali svoju skupinu a postúpili do osemfinále súťaže. Vlani Real nezískal pod taktovkou Zinedina Zidana žiadnu trofej.

„Je to pre nás motivácia, na všetkých frontoch musíme bojovať tak ako dnes vo finále,“ zhodnotil po nedeľňajšom úspechu kouč Ancelotti.

Real Madrid získal národný Superpohár dvanástykrát, no rekordérom je stále FC Barcelona s trinástimi prvenstvami v tejto súťaži.

Miniturnaj štyroch tímov o túto trofej sa hral druhýkrát v Saudskej Arábii a druhýkrát Superpohár ovládol Real, ten v Džidde triumfoval aj v januári 2020. Španielska futbalová federácia (RFEF) za presun tejto súťaže do Saudskej Arábie inkasuje ročne približne 30 miliónov eur.

Modrič a Benzema zahviezdili

Real v nedeľu večer viedol nad Bilbaom zásahmi Modriča z 38. min a Benzemu z 52. min z pokutového kopu. Bilbao mohlo záver duelu zdramatizovať, no vylúčenie Édera Militaa za hru rukou vo vlastnom pokutovom území a následnú penaltu však nezužitkovali.

„Mali sme šancu sa vrátiť do zápasu, ale brankár Courtois svojim zákrokom zmaril naše nádeje. Je to hanba, no my na seba môžeme byť hrdí. Už postúpiť do finále bolo mimoriadne náročné, stáli pred nami vynikajúci súperi,“ zhodnotil obranca Bilbaa Óscar de Marcos.

Brazílsky obranca Marcelo z Realu od príchodu do Madridu v roku 2006 získal vo farbách „kráľovského“ klubu už 23. trofej, čím vyrovnal klubový rekord Paca Genta. S 22. trofejami je tretí Sergio Ramos, ten však už patrí francúzskemu Parížu Saint-Germain.