Real Madrid si údajne našiel náhradu za Ronalda, pokukuje po kanonierovi z PSG

MADRID 27. júla (WebNoviny.sk) – Náhradou za Portugalčana Cristiana Ronalda v španielskom futbalovom klube Real Madrid, pokiaľ ide o strieľanie gólov, by mohol byť uruguajský „snajper“ Edinson Cavani z parížskeho St. Germain. Referuje o tom web denníka AS.

Tridsaťjedenročný útočník v minulej sezóne zaznamenal v 48 stretnutiach 40 presných zásahov, ročník predtým nastrieľal 49 gólov v 50 dueloch. Podľa spomenutého periodika je Cavani naklonený myšlienke podpísať s klubom zo Štadióna Santiaga Bernabéua kontrakt na dva alebo tri roky.

Vzhľadom na hráčov vek aj skutočnosť, že súčasná zmluva pod Eiffelovkou mu platí do 30. júna 2020, by prestupová čiastka nemusela presiahnuť ani 100 miliónov eur. Suma odstupného by navyše Parížanom výrazne pomohla k tomu, aby neporušili finančné pravidlá fair-play.