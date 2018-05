Real Madrid vo finále Ligy majstrov útočí na zlatý hetrik, Liverpool túži po spomienke na Istanbul

KYJEV 25. mája (WebNoviny.sk) – Sobotňajšie finále futbalovej Ligy majstrov 2017/2018 medzi Realom Madrid a FC Liverpool zodpovie otázku, či „biely balet“ dokáže ako prvé mužstvo v novodobej histórii súťaže (od sezóny 1992/1993, pozn.) triumfovať trikrát po sebe, alebo „ušatú trofej“ po 13 rokoch zdvihne nad hlavu kapitán „The Reds“.

Súboj na Olympijskom štadióne v ukrajinskom Kyjeve má výkop o 20.45 h SELČ, z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Srb Milorad Mažič. Dostať sa do finále kontinentálneho pohára číslo jeden vrátane Európskeho pohára majstrov sa trikrát po sebe v minulosti podarilo iba šiestim klubom.

Spomenutému Realu, ktorý vyhral dokonca úvodných päť ročníkov EPM (1956 – 1960), Benfice Lisabon (1961 – 1963), Ajaxu Amsterdam (1971 – 1973), Bayernu Mníchov (1974 – 1976), AC Miláno (1993 – 1995) a Juventusu Turín (1996 – 1996). Tri celkové triumfy z týchto finálových možností však vyťažili iba Real, Ajax a Bayern.

Skúsenosti, história a Ronaldo

Madridčania sa v snahe o „zlatý hetrik“ a štvrté prvenstvo v LM v priebehu piatich sezón budú spoliehať na svoje hlavné tromfy – väčšie skúsenosti, ofenzívnu silu a predovšetkým zakončovateľské kvality fenomenálneho Cristiana Ronalda.

Portugalčan v tejto edícii LM zaznamenal už 15 presných zásahov, navyše sa strelecky presadil v každom z úvodných desiatich dueloch ročníka 2017/2018. Dovedna zaznamenal v hlavnej fáze LM už 120 zásahov. Vrátane gólu v 3. predkole 2005/2006 do siete maďarského Debrecína ich má na konte už 121.

Predpokladané zostavy:

Real Madrid: K. Navas – Dani Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo – Modrič, Casemiro, Kroos – Isco – Benzema, Cristiano Ronaldo

FC Liverpool: Karius – Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson – Wijnaldum, Henderson, Milner – Salah, Firmino, Mané

„LM je výnimočná súťaž, milujeme jej zápasy. Zažili sme v nej mnoho fantastických momentov a úžasných stretnutí ako proti Parížu St. Germain či Juventusu. Máme veľkú motiváciu. Real Madrid je synonymom majstrovskej súťaže, odkedy tu boli Gento a Di Stéfano. Dúfajme, že sa mi v sobotu podarí podať dobrý výkon, pomôcť tímu a možno aj skórovať. Najdôležitejšie však bude to, aby sme zvíťazili,“ povedal pre denník AS najlepší svetový futbalista ostatných rokov Cristiano Ronaldo, ktorý v LM doteraz triumfoval 4-krát.

„Ak by sme opäť vyhrali, bol by to historický moment. Všetci sme nesmierne vzrušení, vidno to aj na tréningoch. Zatiaľ však na to nemyslíme, sústredíme sa akurát na sobotňajší zápas. Keď všetko pôjde dobre, vstúpime do histórie. Liverpool si však zaslúži rešpekt. Pripomína mi Real spred troch alebo štyroch rokov. Vpredu má troch veľmi rýchlych hráčov a nebude to jednoduché, no myslím si, že sme lepší,“ doplnil 33-ročný Cristiano Ronaldo.

„Los Blancos“ prekonali na ceste do finále LM postupne Paríž St. Germain, Juventus Turín aj Bayern Mníchov, teda šampiónov Francúzska, Talianska aj Nemecka, ale kapitán Realu Sergio Ramos nabáda k ostražitosti.

„Kľúčom k úspechu je nenasýtiť sa víťazstvami. Myslím si, že v sobotu všetci znova uvidia náš hlad. Ľudia vravia, že sme favoriti, pretože Liverpool už dlhšie nebol vo finále. Súper má však hráčov ako Firmino či Salah, je nebezpečný ako kolektív a má trénera, ktorý vie, ako čo najviac vyťažiť zo svojich zverencov. V minulosti sme možno mali mužstvo plné hviezd, ale naša šatňa bola rozdelená. Teraz máme skvelého tímového ducha, nikto sa netlačí do popredia a všetci sme súdržní,“ poznamenal Ramos podľa webu denníka Marca.

Alonso: Liga majstrov je súťaž Realu

Real pretavil doterajších 15 finálových duelov LM/EPM na rekordných 12 titulov európskeho klubového šampióna. „Biely balet“ dominuje nielen v historickom súčte triumfov, ale aj v rámci novodobej histórie LM. Od roku 1993 získal „ušatú trofej“ dovedna šesťkrát (1998, 2000, 2002, 2014, 2016 a 2017), čo sa nepodarilo žiadnemu inému tímu.

„Môžem povedať, že nastúpime s nadšením, odhodlaním a túžbou. Liverpool zažil skvelú sezónu v LM aj v Premier League. Môžu nás dostať do problémov, ale nesmieme sa nechať prekvapiť. Našou úlohou je, aby sme sa čo najlepšie pripravili na zápas, našli slabiny súpera a pokúsili sa ich využiť,“ povedal tréner Realu Zinedine Zidane.

„Liverpool je veľmi silný, má iné typy hráčov ako Madridčania. Bude to dobré finále. Či už sa Realu darí alebo nie, LM je jeho súťaž, a preto pri pohľade na históriu je aj favorit tohto finále,“ poznamenal pre denník Marca ľavý záložník anglického klubu FC Chelsea Marcos Alonso, ktorého dedko vyhral ako hráč Realu úvodných päť ročníkov EPM.

Real a Liverpool sa doteraz súťažne stretli 5-krát. Anglický zástupca vedie v počte výhier 3:2. Oba kluby na seba natrafili aj vo finále EPM 1980/1981. V parížskom Parku Princov vtedy zvíťazil Liverpool (1:0) a získal tretiu z doterajších piatich trofejí pre európskeho klubového šampióna.

Tú nateraz poslednú ukoristil v pamätnom istanbulskom finále v ročníku 2004/2005 proti talianskemu AC Miláno, v ktorom do prestávky prehrával už 0:3, ale napokon zvíťazil v jedenástkovom rozstrele. Liverpool sa odvtedy predstavil vo finále LM iba raz – v edícii 2006/2007 nestačil v Aténach na spomenutý milánsky klub (1:2).

Liverpool má Salaha, Kloppa a jeho víziu

Liverpoolčania sa pred dvoma rokmi predstavili vo finále Európskej ligy, kde nestačili na španielsky tím FC Sevilla (1:3). Kapitán „LFC“ Jordan Henderson však dúfa, že tentoraz dopadne konfrontácia so zástupcom La Ligy omnoho úspešnejšie.

„Cítil som sa vtedy hrozne, ale pamätám sa, že keď som sa zadíval na nášho trénera Jürgena Kloppa, bolo na ňom niečo zvláštne. Bol hrdý na zlepšenie svojich hráčov, odkedy prišiel do mužstva a zrazu som pocítil jeho víziu. Bol som presvedčený, že nepotrvá dlho a kvalifikujeme sa do ďalšieho veľkého finále. Real Madrid je tím víťazov, po individuálnej stránke má hráčov svetovej úrovne. Vždy nájdu spôsob, ako vyhrať zápas a to je to, čo zdobí tie najlepšie tímy. Vo finále musíme robiť to, čo doteraz, hrať odvážne a tak, ako vieme. Ak to dokážeme, môžeme protivníka zdolať,“ povedal pre The Guardian 27-ročný Henderson.

V prípade víťazstva Liverpoolu sa stane piatym kapitánom tohto klubu po Emlynovi Hughesovi, Philovi Thompsonovi, Graemovi Sounessovi a Stevenovi Gerrardovi, ktorý zdvihne nad hlavu trofej pre klubového šampióna „starého kontinentu“.

„Real Madrid je ako Manchester City (súper Liverpoolu vo štvrťfinále, pozn.). Hrá ofenzívne, ´neparkuje autobus´, a preto si myslím, že taký štýl hry Liverpoolu môže vyhovovať. Môže to byť naša výhoda,“ domnieva sa spomenutý Phil Thompson. Tromfom FCL môže byť ofenzívny hrot Mohamed Salah.

Dvadsaťpäťročný egyptský krídelník zažíva životnú sezónu. Od vlaňajšieho prestupu z AS Rím nasúkal v tomto ročníku už 44 súťažných gólov, na chlp presne ako Cristiano Ronaldo. „Čo sa týka sobotňajšieho zápasu, nemôžem na seba vyvíjať prílišný tlak. Musím hrať normálny zápas. Samozrejme, je to trochu iné, veď je to finále LM, ale najlepší spôsob, ako to zvládnuť, je užiť si ho. Či to bude súboj Ronaldo – Salah? Nie. Obaja sa budeme snažiť pomôcť svojmu mužstvu k víťazstvu,“ poznamenal Salah.

Xabi Alonso praje úspech obom

V minulosti hájilo farby oboch sobotňajších finalistov hneď viacero hráčov, napr. Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso, Steve McManaman či Michael Owen.

„Mám slabosť pre oba kluby a mal som to šťastie, že som s oboma vyhral LM. Je pre mňa ťažké vybrať si, komu budem v sobotu fandiť. Úspech prajem Realu aj Liverpoolu. A čo očakávam od finálového duelu medzi týmito mužstvami? V LM sme v predchádzajúcich kolách videli toľko nečakaných chvíľ, že som pripravený na čokoľvek. Stať sa môže naozaj všeličo,“ skonštatoval Xabi Alonso, ktorý si najskôr užil radosť z víťazstva v LM vo farbách Liverpoolu (2004/2005) a neskôr aj ako hráč madridských „pusiniek“ (2013/2014).

„Stretnú sa dve mužstvá s rozličnými hernými štýlmi. Liverpoolu sa hrá dobre proti velikánom, ktorí radi držia loptu a útočia. Myslím si, že to bude skvelé finále s množstvom gólov. Môj Liverpool je veľmi silný, ale myslím si, že šampiónom bude opäť Real Madrid. Má skúsenosti z takýchto zápasov a hráčov ako Cristiano Ronaldo či Isco, ktorí ich vedia rozhodnúť,“ vyhlásil bývalý útočník Michael Owen.

Tridsaťosemročný rodák z Chesteru vhupol do veľkého futbalu ako víchor v roku 1996 na liverpoolskom Anfielde, no práve v ročníku 2004/2005, keď „LFC“ získal v Istanbule „ušatú trofej“, pôsobil v Reale Madrid.

Vizitky finalistov Ligy majstrov 2017/2018

REAL MADRID

Oficiálny názov: Real Madrid Club de Fútbol

Rok založenia: 1902

Štadión: Štadión Santiaga Bernabéua (kapacita 81 044 divákov)

Prezývka: Biely balet alebo Los Blancos (Bieli) či Los Merengues (Pusinky)

Prezident: Florentino Pérez

Hlavný tréner: Zinedine Zidane

Asistenti trénera: David Bettoni, Hamidou Msaidie

Kapitán: Sergio Ramos

Najviac odohraných zápasov za Real: Raúl – 741

Najviac gólov v drese Realu: Cristiano Ronaldo – 450

Káder pre Ligu majstrov:

Brankári: Keylor Navas (Kost.), Kiko Casilla, Luca Zidane (Fr.), Mohamet Ramos, Javier Belman

Obrancovia: Dani Carvajal, Jesús Vallejo, Sergio Ramos, Raphael Varane (Fr.), Nacho, Marcelo (Braz.), Theo Hernández (Fr.), Achraf Hakimi (Mar.), Álvaro Tejero, Luismi Quezada, Manu Hernando, José León

Stredopoliari: Toni Kroos (Nem.), Luka Modrić (Chor.), Gareth Bale (Wal.), Casemiro (Braz.), Lucas Vázquez, Marcos Llorente, Marco Asensio, Isco, Mateo Kovačić (Chor.), Dani Ceballos, Jaime Seoane

Útočníci: Cristiano Ronaldo (Portug.), Karim Benzema (Fr.), Borja Mayoral, Dani Gómez, Franchu, Óscar

Najväčšie úspechy:

Európsky pohár majstrov/Liga majstrov (12): 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017

Pohár UEFA/Európska liga (2): 1984/1985, 1985/1986

Superpohár UEFA (4): 2002, 2014, 2016, 2017

Interkontinentálny pohár/Majstrovstvá sveta klubov FIFA (6): 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017

Primera División (33 titulov): 1931/1932, 1932/1933, 1953/1954, 1954/1955, 1956/1957, 1957/1958, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1971/1972, 1974/1975, 1975/1976, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1994/1995, 1996/1997, 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2011/2012, 2016/2017

Kráľovský španielsky pohár (19): 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1961/1962, 1969/1970, 1973/1974, 1974/1975, 1979/1980, 1981/1982, 1988/1989, 1992/1993, 2010/2011, 2013/2014

Španielsky superpohár (10): 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017

Španielsky ligový pohár (1): 1984/1985

FC LIVERPOOL

Oficiálny názov: Liverpool Football Club

Rok založenia: 1892

Štadión: Anfield (kapacita 54 074 divákov)

Prezývka: The Reds (Červení)

Prezident: Tom Werner

Hlavný tréner: Jürgen Klopp

Asistenti trénera: Željko Buvač, Peter Krawietz

Kapitán: Jordan Henderson

Najviac odohraných zápasov za Liverpool: Ian Callaghan – 857

Najviac gólov v drese Liverpoolu: Ian Rush – 346

Káder pre Ligu majstrov:

Brankári: Loris Karius (Nem.), Simon Mignolet (Bel.), Danny Ward (Wal.), Caoimhin Kelleher (Ír.)

Obrancovia: Nathaniel Clyne, Virgil van Dijk (Hol.), Dejan Lovren (Chor.), Joe Gomez, Ragnar Klavan (Est.), Alberto Moreno (Šp.), Andy Robertson (Škót.), Joel Matip (Kam.), Conor Masterson (Ír.), Trent Alexander-Arnold

Stredopoliari: Georginio Wijnaldum (Hol.), James Milner, Jordan Henderson, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Emre Can (Nem.), Curtis Jones, Herbie Kane

Útočníci: Sadio Mané (Sen.), Roberto Firmino (Braz.), Mohamed Salah (Eg.), Danny Ings, Dominic Solanke, Rhian Brewster, Ben Woodburn (Wal.)

Najväčšie úspechy:

Európsky pohár majstrov/Liga majstrov (5): 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1983/1984, 2004/2005

Pohár UEFA/Európska liga (3): 1972/1973, 1975/1976, 2000/2001

Superpohár UEFA (3): 1977, 2001, 2005

Premier League (18): 1900/1901, 1905/1906, 1921/1922, 1922/1923, 1946/1947, 1963/1964, 1965/1966, 1972/1973, 1975/1976, 1976/1977, 1978/1979, 1979/1980, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1985/1986, 1987/1988, 1989/1990

FA Cup (7) : 1964/1965, 1973/1974, 1985/1986, 1988/1989, 1991/1992, 2000/2001, 2005/2006

Ligový pohár (8): 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1994/1995, 2000/2001, 2002/2003, 2011/2012

Community Shield (15): 1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006

