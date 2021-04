Real nastrieľal Liverpoolu v Lige majstrov tri góly, britské médiá píšu o zmlátení v Madride (video)

Najúspešnejší tím histórie Ligy majstrov Real Madrid má po dvojročnej pauze bližšie do semifinále ako jeho anglický rival FC Liverpool. Vinícius Júnior konečne podal výkon, na ktorý čakali fanúšikovia španielskeho kráľovského klubu už dlhší čas. Jeho vôbec prvý gólový double v drese úradujúceho španielskeho šampióna sa podpísal pod víťazstvo nad FC Liverpool 3:1 (2:0) v prvom súboji štvrťfinále Ligy majstrov.

Góly potreboval

Portál BBC Sport sa poponáhľal s tvrdením, že len Kylian Mbappé skóroval dvakrát vo štvrťfinále alebo neskoršej fáze LM v mladšom veku ako teraz Vinícius. Francúz mal v apríli 2017 ešte ako hráč AS Monaco iba 18 rokov a 113 dní, keď strelil dva góly Borussii Dortmund a Brazílčan mal v utorok 20 rokov a 268 dní.

„Tie góly veľmi potreboval a verím, že sa chytí rovnako ako Asensio a Benzema. Hrá dobre a pomáha mužstvu. Teraz konečne skóroval a to mu dodá energiu do ďalších zápasov,“ povedal tréner Zinedine Zidane na adresu Viníciusa Júniora. „Ľudia mimo klubu ma kritizovali, ale ja som pokračoval v tvrdej práci. To mi dodávalo silu, že jedného dňa prídu aj góly. A tie prišli v dôležitý moment, keď to naše mužstvo veľmi potrebovalo,“ skonštatoval Vinícius Júnior.

Veľká kritika

Zatiaľ čo vedenie Realu Madrid bolo spokojné s výkonmi svojich hráčov, tréner FC Liverpool aj anglické médiá prišli s veľkou kritikou. A to aj napriek tomu, že kontaktný gól Mohammeda Salaha po šiestich minútach v druhom polčase na 1:2 dodal v tej chvíli hosťom nádej na lepší výsledok. Lenže po hodine hry prišiel druhý gólový moment mladého Brazílčana Júniora a bolo rozhodnuté.

„Ak chcete postúpiť do semifinále, musíte si to zaslúžiť. My sme však najmä v prvom polčase hrali zle. Robili sme chyby a celkovo to príliš uľahčili nášmu súperovi. Jediná pozitívna vec z tohto zápasu pre mňa pred odvetou je to, že sme strelili gól,“ vyjadril sa tréner „The Reds“ Jürgen Klopp.

Zmlátení v Madride

„Nemilosrdný a neľútostný bol Real Madrid a FC Liverpool za to zaplatil,“ napísal anglický denník The Times. Daily Telegraph podotkol, že to bola herná mizéria v podaní Kloppových zverencov. Pridal sa aj bulvárny Daily Mail: „Zmlátení v Madride! Taký bol v utorok večer FC Liverpool. Hostia si nevytvárali šance, loptu prenechávali súperovi s deprimujúcou pravidelnosťou a ich obrana bola v troskách. Je vôbec možné s tým ešte niečo urobiť v odvete na prázdnom štadióne, kde počujete ozvenu vlastných slov?“

Obranca FC Liverpool Andrew Robertson ešte neskladá zbrane. „Dnes sme si nič viac nezaslúžili ako takúto prehru. Strelili sme však gól u súpera a to sa vždy ráta. Uvidíme, akú to bude mať cenu v odvete. Najmä však musíme hrať lepšie a agresívnejšie. A po strate lopty ju rýchlejšie získať späť,“ uviedol Robertson na webe UEFA.