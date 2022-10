Pavol Regenda začne sezónu v NHL, tréner Anaheimu vyzdvihol jeho talent a výkony

Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda urobí veľký skok vo svojej kariére. V minulej sezóne hrával za HK Dukla Ingema Michalovce v slovenskej extralige, no ročník 2022/2023 začne na súpiske klubu Anaheim Ducks zo zámorskej NHL.

Dvadsaťdvaročný útočník svojimi výkonmi v hlavnom prípravnom kempe zaujal vedenie „káčerov“ a vybojoval si miestenku v prvom tíme. Kalifornský klub odohrá prvý duel základnej časti v stredu proti Seattlu Kraken.

Splnil sa mu sen

„Nenachádzam slová. Keď som sa to dozvedel, dostalo ma to. Pre toto som celý život pracoval, splnil sa mi sen. Ešte mi to asi úplne nedochádza, ale som šťastný,“ uviedol Michalovčan na klubovom webe. V šiestich prípravných dueloch strelil tri góly a pridal tri asistencie.

„Chodil som pred bránku, kde je moje miesto. Vždy je dobré skórovať, dáva mi to sebavedomie. Musím v tom pokračovať a tvrdo makať každý deň. Teraz nemôžem prestať. Keď sa sem dostanete, nie je to na jeden deň. Vyžaduje si to veľa času a driny. Dokážem, že sem patrím,“ dodal bronzový medailista zo ZOH 2022 v Pekingu.

Osobné maximá v počte gólov

„Má dobrú postavu, talent aj inštinkty. Dostal sa do otváracej zostavy a uvidíme, ako mu to pôjde. Zaslúžil si to, mal skvelú prípravu,“ vyzdvihol Regendu generálny manažér Ducks Pat Verbeek. Chválou nešetril ani tréner Dallas Eakins: „Veľa toho už nacestoval a odohral. V kempe nováčikov bol starší a skúsenejší ako väčšina hráčov, no jeho talent bolo vidieť. Je robustný, silný a nebojí sa chodiť pred bránku súpera. Dokáže tiež uznať, že nehral dobre. Zareagoval však na to skvele a mal by byť hrdý na svoje výkony v príprave.“

Regenda má za sebou prelomový ročník 2021/2022, vytvoril si osobné maximá v počte gólov, asistencií i produktivite. V 43 dueloch základnej časti extraligy nazbieral v drese Michaloviec 39 kanadských bodov (15+24), v šiestich zápasoch play-off strelil päť gólov a na jeden prihral. Na ZOH v Pekingu pomohol slovenskej reprezentácii k zisku bronzových medailí gólom a tromi prihrávkami v siedmich stretnutiach. Na MS vo Fínsku bol najlepším slovenským strelcom s piatimi presnými zásahmi, celkovo nazbieral šesť bodov v ôsmich súbojoch.