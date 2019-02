Rekreačné poukazy by mohli mať širšie využitie, Danko by chcel zriadiť aj ďalšie ministerstvo

BRATISLAVA 16. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská republika má podľa predsedu SNS a šéfa parlamentu Andreja Danka veľké rezervy v domácom turizme.

Ako ďalej agentúru SITA informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová, uviedol to v piatok po stretnutí so zástupcami samospráv a združeniami zastupujúcimi podnikateľov v cestovnom ruchu.

Obrovský skok

„V minulom roku bolo na Slovensku približne 14,7 milióna prenocovaní, v Českej republike to bolo asi 51 miliónov. My rátame, že rekreačný poukaz môže využiť zhruba 1,7 milióna ľudí. Pri počte ubytovaní šesť nocí za rok to môže znamenať obrovský skok. Ak sa v priebehu roka dostane Slovensko na úroveň len 30 miliónov prenocovaní, tak reálne nastane až 100-percentný nárast. A to len vďaka tomuto inštitútu,“ uviedol Danko na margo nového inštitútu rekreačných poukazov.

Tie sú v platnosti od začiatku tohto roka. Ako ďalej povedal, nárast počtu prenocovaní pomôže rozbehnúť domáci cestovný ruch, prinesie potrebu skvalitnenia služieb a prinesie pozitívny efekt v regiónoch.

„Narastie počet služieb, narastie počet potreby zamestnancov v ubytovacích zariadeniach, v reštauračných zariadeniach. To znamená, že tento inštitút nie je opatrením, ktoré len zo štátu berie, ale toto opatrenie donesie absolútny efekt vo všetkých regiónoch,“ skonštatoval Danko.

Nové ministerstvo

Podľa Danka žiaden štát na svete nemá takýto inštitút z hľadiska oslobodenia od daní a odvodov. „Dnes máme nástroj, vďaka ktorému môžu ľudia nielen absolvovať rekreáciu v ubytovacom zariadení, ale môžu si nechať preplatiť aj detský letný tábor. Zároveň by som chcel urobiť aj novelu, aby sa týmto poukazom dala zaplatiť aj športová aktivita dieťaťa do výšky 500 eur,“ uviedol.

Rekreačné poukazy sú po znížení sadzby DPH na ubytovacie služby ďalším opatrením, ktoré má podľa Danka pomôcť slovenskému cestovnému ruchu. Ďalším krokom by podľa neho malo byť zriadenie ministerstva cestovného ruchu a športu.

To by malo zlepšiť propagáciu regiónov doma, ale aj v zahraničí, iniciovať výstavbu infraštruktúry a zároveň bojovať za záujmy lokálnych partnerov.