Remišová sa pustila do Danka pre jeho nezmyselné príkazy a zákazy

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Tlačové besedy parlamentných strán budú môcť byť len v tlačovej miestnosti a to bez banerov politických strán. V stredu sa na tom zhodlo poslanecké grémium. Doteraz sa niekedy tlačové besedy konali aj mimo tlačovej miestnosti.

Remišová kritizuje Danka

Podľa líderky OĽaNO Veroniky Remišovej namiesto toho, aby Národná rada bola otvoreným a dôstojným miestom, tak predseda parlamentu Andrej Danko prijíma rôzne nezmyselné príkazy a zákazy.

„Najprv to bola novela rokovacieho poriadku, ktorá obmedzila čas na diskusiu k zákonom, následne kancelária Národnej rady SR vydala príkaz, že všetky listy od fyzických osôb musia byť otvorené a skontrolované, či nie sú nebezpečné a či neobsahujú neslušné slová, teraz to pokračuje obmedzeniami v prípade tlačových besied. Chápem, že vládna koalícia by chcela mať z parlamentu automat na stláčanie gombíkov, ale takto demokracia nefunguje,“ povedala Remišová pre agentúru SITA.

Do programu schôdze sa dostalo 79 bodov

Poslanecké kluby Národnej rady SR v pondelok na grémiu prerokovali nadchádzajúcu poslednú tohtoročnú schôdzu NR SR, ktorá sa začne v utorok. Do programu je doposiaľ zaradených 79 bodov.

Na úvod schôdze sa bude v skrátenom legislatívnom konaní rokovať o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Na poslednej tohtoročnej schôdzi sa bude rokovať o 17 vládnych bodoch v prvom čítaní, 11 vládnych zákonov ide do druhého čítania. Poslanci predložili 36 návrhov zákonov.

Na schôdzi sa bude voliť aj člen Rady pre vysielanie a retransmisiu ako aj kandidáti na členov Regulačnej rady. Na programe bude aj opätovná voľba člena Súdnej rady SR.