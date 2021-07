Remišová vidí mocenské hry v strane, jej odporcovia hovoria o vyhnívaní problémov

V strane Za ľudí prešľapujú na mieste a tak skoro sa to zrejme nezmení. Strana od mája prechádza vnútornými rozpormi. Nespokojní straníci okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej volajú po mimoriadnom sneme. Ten zatiaľ predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová odmieta zvolať.

Situáciu neupokojilo ani víkendové stretnutie niektorých členov predsedníctva a zástupcov regiónov v Piešťanoch. Pravdepodobne v jeseni by mohla poslanecká frakcia okolo Kolíkovej pristúpiť aj k razantnejším krokom, ak sa snem neuskutoční. Zatiaľ však nehovorí, čo konkrétne podnikne.

Kolíková vníma neúnosné napätie

Líderka frakcie Za ľudí Kolíková uviedla, že stretnutie neprinieslo žiadny posun.

„Nešlo o zasadnutie predsedníctva. Na stretnutí boli aj ľudia, ktorí zjavne naň neboli pripravení, ani na riešenie aktuálnej straníckej situácie. Mala som skôr dojem, akoby na tomto stretnutí bola vytváraná predstava, že tu problém vlastne ani nie je a že sa ideme skôr rozprávať o veciach, ktoré súvisia so štandardným životom strany,“ povedala.

Ministerka spravodlivosti a podpredsedníčka Za ľudí Mária Kolíková. Foto: SITA/Kancelária Národnej rady SR

Ako príklad spomenula župné voľby, odbornú prácu, čo sú podľa nej dôležité témy, ale takýto štandard je možné podľa Kolíkovej teraz ťažko riešiť, kým sa nevyrieši napätie v strane. Tvrdí, že jediným riešením je čo najskôr zvolať mimoriadny snem, čo na stretnutí požadovali aj podpredsedovia strany Juraj Šeliga a Jana Žitňanská.

„Celá táto situácia je veľmi smutná a nedá sa v nej pracovať dlhodobo. Je zrejmé, že toto napätie je z dlhodobého hľadiska neúnosné a tí, ktorí jednoznačne žiadame zvolanie snemu, sa budeme musieť k tomu v nejakom momente postaviť čelom. Ten čas sa podľa mňa blíži,“ vyhlásila Kolíková.

Remišová poukazuje na mocenské snahy

Predsedníčka Remišová hovorí, že podpredsedovia strany Kolíková a Michal Luciak na stretnutí predniesli ultimatívne požiadavky, o ktorých neprejavili záujem diskutovať a následne po vyjadrení pre médiá odišli, „čím naplnili svoje pravdepodobné ciele na tomto stretnutí“.

Remišová označila spor v strane za neskrývané mocenské snahy a hry. „Väčšina členov a sympatizantov strany ale má záujem pracovať a odmieta neustály boj o funkcie a rozbíjanie strany. Pre nespokojnú skupinu poslancov sa stali útoky na vedenie vlastnej strany hlavnou, dokonca jedinou politickou témou,“ uviedla šéfka Za ľudí.

Za prioritu pokladá posilňovanie odbornej práce strany, vytváranie priestoru pre ľudí z regiónov a napĺňanie volebných sľubov.

„Môže to dopadnúť zle“

Podpredseda strany, člen Kolíkovej frakcie, Vladimír Ledecký slová o tom, že politici by nemali riešiť vlastné problémy číta tak, že Remišová „sa snaží nechať veci vyhniť“.

„Pokiaľ nevníma problémy v strane Za ľudí a myslí si, že to vyhnije, tak ja si myslím, že to tak nie je. Buď to bude aktívne riešiť alebo to dopadne zle,“ povedal portálu Webnoviny.sk Ledecký. Ako ďalej poznamenal, predsedníčka strany nemá veci odsúvať.

Ak sa situácia neupokojí, je otázkou, či poslanecký klub Za ľudí prežije.