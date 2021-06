Záujemca o kreslo šéfa Za ľudí Šeliga vytiahol „vzor SDK“ predčasne

Vnútorný konflikt v najmenšej koaličnej strane Za ľudí nemusí mať rýchle riešenie. Predsedníčka strany Veronika Remišová stále nezvoláva predsedníctvo, kde by sa malo rozhodnúť o uskutočnení mimoriadneho snemu. Ten riadny by mal byť až v auguste 2022.

Mimoriadny snem žiada krídlo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorá pripúšťa možnosť, že by vymenila Remišovú. Rovnako sa za predčasný termín snemu prihovára poslanec Juraj Šeliga, ktorý sa chce uchádzať o miesto straníckeho šéfa. Viacero kandidátov na predsedu by však mohlo prispieť k prehlbovaniu vnútorného rozdelenia strany.

Vážne rozpory v Za ľudí zneisťujú aj vládnu koalíciu. Všetkých desať poslancov Za ľudí síce ďalej podporuje vládu, ale rozpad poslaneckého klubu by sťažil dosahovanie dohôd. Krídlo Kolíkovej by totiž zostalo „odrezané“ od koaličných rád, keďže sa nedá očakávať, že by sa na nich zúčastňoval popri Remišovej aj zástupca frakcie Za ľudí.

Remišová si výčitkami zrejme nepomohla

Vlani v auguste Remišová nahradila na poste predsedu strany Andreja Kisku. Volilo ju 76 delegátov. Jej protikandidát Miroslav Kollár, ktorý je dnes už v mimoparlamentnej strane Spolu, dostal 33 hlasov.

Dnes ťažko predpokladať, ako by sa na mimoriadnom sneme rozložili hlasy delegátov medzi Remišovú, Kolíkovú a Šeligu. Podľa niektorých zdrojov portálu Webnoviny.sk, ktoré poznajú pomery v strane, Remišová by sa už šéfkou strany vraj nestala.

U časti straníkov jej priťažili vyjadrenia, že Kolíková sedela ako štátna tajomníčka vo vláde so Smerom.

Podpredsedníčka Za ľudí a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková a vicepremiérka a predsedníčka strany Veronika Remišová. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.

„Snem, ak mal byť, tak s cieľom zachovania jednoty v strane, ale skupina pani Kolíkovej odišla z rokovania, buchla dverami. Následne oznámili, že vytvárajú frakciu a chcú samostatne rokovať s koaličnými partnermi, čiže škoda je urobená, mlieko je rozliate, strana je rozbitá,“ vyhlásila nedávno Remišová.

Kompromisný predseda

Za kompromisného kandidáta označila Remišová poslanca Šeligu. Malo to byť však v prípade, že by nekandidovala Kolíková a kandidatúry by sa vzdala aj Remišová.

Na sociálnej sieti Šeliga hovoril o možnosti, že by sa niektorí kandidáti vzdali v prospech iných.

„Ak by sa chcel niekto vzdať v môj prospech alebo podporiť moju víziu, samozrejme, potešilo by ma to a pomohlo pri jej presadzovaní, pretože len spoločne môžeme stranu reštartovať. Všetko je otázkou dialógu a hľadania konsenzu, ktorý je základom pre dobré fungovanie strany a zmier napätých vzťahov,“ napísal Šeliga.

Marcinková nerazí teóriu kompromisného kandidáta

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) hovorí, že ona teóriu kompromisného kandidáta, o ktorom hovorila Remišová, nerazí.