Voľby by podľa prieskumu vyhral Hlas, Smer je pred OĽaNO a Za ľudí by v parlamente chýbali

V júni by parlamentné voľby vyhrala strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) so ziskom 21,6 percenta. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre televíziu Markíza uskutočnila agentúra Focus od 2. do 9. júna na vzorke 1 011 respondentov.

Druhé miesto obsadila Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 12,8 percenta ľudí a tretie miesto by získal Smer – sociálna demokracia (Smer-SD), ktorému by odovzdalo hlas 12 percent voličov.

Do Národnej rady SR by sa dostala aj novovznikajúca strana Aliancia – Maďari, Národnosti, Regióny, ktorá je spoločnými politickým zoskupením strán Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť, s podporou 5,7 percenta. Podľa výsledkom prieskumu by malo v parlamente svojich zástupcov osem politických subjektov.

Na ďalších miestach sa umiestnili hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (8,2 percenta), Sme rodina (7,6 percenta), Progresívne Slovensko (6,3 percenta) a predposledné by bolo Kresťanskodemokratické hnutie (5,8 percenta). Mimo Národnú radu SR sa ocitli Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (4,8 percenta), Republika (4,6 percenta), ďalej strana Za ľudí (3,4 percenta), Slovenská národná strana (3,2 percenta), Spolu – občianska demokracia (1,5 percenta) a Dobrá voľba (1,3 percenta).