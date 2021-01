Reťazec si stanovil ambiciózne ciele v rámci udržateľnosti

Rozširovanie sortimentu zdravých potravín, zníženie tuku, cukru a soli v potravinách privátnych značiek, predaj textílií privátnych značiek s certifikátom GOTS, rozšírenie ponuky slovenských produktov, či zníženie spotreby plastov – to sú len niektoré ciele obchodného reťazca Kaufland na najbližšie roky.

Prvá Správa o trvalej udržateľnosti za obchodný rok 2020, ktorú zverejnila spoločnosť Kaufland na Slovensku, sa zamerala na aktivity a záväzky v piatich hlavných oblastiach – produkcia, tvorba sortimentu, miesto predaja, prevádzkové procesy a spoločenská angažovanosť.

„S naším postavením na trhu sa spája veľká zodpovednosť – tak voči zamestnancom, ako aj voči zákazníkom, spoločnosti a komunite, v ktorej pôsobíme. Zverejnením prvej správy o udržateľnosti za spoločnosť Kaufland chceme ísť príkladom iným firmám a prispievať k transparentnosti v tejto oblasti,“ povedal Paul Pauls, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovenská republika.

VIAC ZDRAVŠIEHO SORTIMENTU PRE ZÁKAZNÍKOV

V každej zo spomínaných piatich oblastí prijal reťazec na najbližšie tri roky konkrétne ciele a záväzky. Záleží mu na zdraví zákazníkov, preto jedným z cieľov je rozšíriť sortiment zdravších výrobkov. Pestrý a vyvážený jedálny lístok totiž podľa odborníkov môže výrazne obmedziť civilizačné choroby ako sú obezita, cukrovka či vysoký tlak. Preto sa zameral na zníženie obsahu tuku, soli a cukru v produktoch privátnych značiek, ich nadmerný príjem je totiž pre zdravie rizikový. V spolupráci z dodávateľmi už dnes ponúka 43 takýchto produktov zo sortimentu mliečnych výrobkov, nealko nápojov, nátierok, mrazených, pekárskych aj mäsových výrobkov. Na uľahčenie nastavenia nutrične vyváženej stravy si dal za cieľ uviesť pri svojich produktoch aj označenie Nutri-Score.

V súlade s novými trendmi vo výžive výraznejšie rastie dopyt spotrebiteľov po alternatívach mäsa a mäsových výrobkov. Kaufland reaguje na požiadavky zákazníkov a ponúka pod vlastnou značkou K-Take it veggie bezmäsité produkty označené pečaťou V-label a v mnohých prípadoch aj v bio kvalite. V ponuke je 120 vegetariánskych a vegánskych produktov, z ktorých si vyberie aj náročný spotrebiteľ. Nezabúda ani na ľudí s intoleranciou lepku a laktózy – v sortimente je až 350 bezgluténových a bezlaktózových výrobkov. Za zmienku stojí, že do konca obchodného roku 2023 si reťazec stanovil cieľ rozšíriť sortiment vegetariánskych a vegánskych produktov až o 50 percent.

STOPKA ŠKODLIVÝM LÁTKAM

S rozširovaním zdravšieho sortimentu priamo súvisia aj ďalšie plány Kauflandu – zredukovať, a kde je to možné úplne zamedziť chemikálie a škodlivé látky v procese výroby. Aby obchod ponúkol zákazníkovi čo najvyššiu kvalitu, vypracoval interné smernice, ktoré sú niekedy prísnejšie ako požiadavky štátu, a tieto náročné kritériá musia spĺňať aj jeho dodávatelia. Napríklad dodávatelia mäsa musia mať certifikované výrobné miesta aj baliarne a kvalita mäsa podlieha prísnym kontrolám pri príchode do logistického skladu, pri dodávke do predajne a pravidelne priamo na pulte v predajni.

Takisto od dodávateľov ovocia a zeleniny (až 30 % objemu je od slovenských pestovateľov) reťazec vyžaduje pestovanie bez pesticídov, respektíve ich obmedzenie na nevyhnutné minimum.

„Dôraz kladieme nielen na ochranu zdravia našich zákazníkov a výrobcov, ale aj biodiverzitu a ekosystém. Preto od roku 2013 spolupracujeme so svojimi partnermi na znižovaní množstva pesticídov aj pri pestovaní kvetov a rastlín,“ vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Stopka škodlivým látkam platí tiež pri výrobe textílií. Pred piatimi rokmi reťazec pristúpil k Detox záväzku, v rámci celosvetovej kampane Greenpeace, s cieľom odstrániť z výroby textilu a obuvi chemikálie nebezpečné pre ľudí a životné prostredie. Takmer všetky textilné výrobky privátnych značiek sú vysoko kvalitné a majú certifikáty. Do konca kalendárneho roka 2021 sa reťazec zaviazal ponúkať v sortimente všetky textilné bavlnené produkty privátnych značiek z Bio bavlny a s certifikátom GOTS (Globálny organický textilný štandard znamená, že boli vyrobené šetrne k životnému prostrediu, v spoločensky zodpovedných pracovných podmienkach a minimálne 75 % vlákien pochádza z kontrolovaného organického hospodárstva).

Foto: Kaufland

BEZ MIKROPLASTOV

Veľkou záťažou pre životné prostredie sú mikroplasty, ktoré sa doň dostávajú cez odpadové vody. Sú bežnou súčasťou mnohých výrobkov, napríklad kozmetických produktov a čistiacich prostriedkov. V snahe chrániť človeka aj prírodu Kaufland už od roku 2013 spolupracuje s dodávateľmi na receptúrach vlastných značiek bez mikroplastov. Aktuálne má v sortimente 70 takýchto produktov vrátane celého produktového radu Bevola Baby pre bábätká a deti.

Do konca roku 2021 si stanovil ambiciózny cieľ upraviť zloženie všetkých vlastných značiek kozmetiky, čistiacich prostriedkov a autokozmetiky na receptúru bez pevných i tekutých mikroplastov, pokiaľ to nebude mať zásadný vplyv na bezpečnosť produktov.

ZODPOVEDNÝ ZAMESTNÁVATEĽ

Byť atraktívnym a férovým zamestnávateľom, ktorý do tímu pritiahne najkvalitnejších ľudí, rozvíjať program Talentmanažment na podporu individuálnych rozvojových plánov, vytvoriť program na podporu žien vo vedúcich pozíciách, vytvárať stále lepšie pracovné podmienky a podporovať zamestnancov v zosúladení práce s rodinou a voľným časom – to sú predsavzatia reťazca na najbližšie tri roky.

Mať istotu a oporu v zamestnávateľovi je práve v tomto náročnom období ovplyvnenom pandémiou mimoriadne dôležité. Keď sa k tomu pridá férové ohodnotenie práce, možnosť vzdelávania i kariérneho postupu a zaujímavé benefity, je to pre zamestnanca doslova výhra. Napríklad priemerná nástupná mzda na pozícii pracovník/čka prevádzky obchodu je v Kauflande o 46 % vyššia ako zákonom stanovená minimálna mzda v Slovenskej republike. Mzdy na tejto pozícii v obchodnom roku 2020 reťazec zvýšil o 13,21 % oproti predchádzajúcemu roku.

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov patrí k prioritám obchodného reťazca. Zahŕňa napríklad duálne vzdelávanie pre stredoškolákov, Kaufland Leadership pre absolventov vysokých škôl, školenia, programy rozvoja pre začínajúcich aj top manažérov. Zamestnanci majú k dispozícii vzdelávací portál, kde nájdu 163 kurzov a 17 činností, v ktorých sa môžu rozvíjať. Rovnosť príležitostí v tejto spoločnosti potvrdzujú čísla – v manažmente nie je pomer mužov (54 %) a žien (46 %) veľmi odlišný, vo vyššom manažmente je dokonca rovnaký – presné polovice tvoria muži aj ženy.

Pre každého zamestnanca sú popri mzde a možnostiach kariérneho rastu zaujímavé benefity. V Kauflande sú to príspevky pri svadbe či narodení dieťaťa, odmeny pri pracovnom jubileu, odmeny pre darcov krvi, vernostná dovolenka nad rámec Zákonníka práce, či čoraz obľúbenejší trojmesačný sabatikal a mnohé ďalšie. Reťazec vychádza v ústrety aj rodičom, ktorým umožňuje prispôsobiť si pracovnú dobu podľa potreby v skrátenom úväzku.

„Uvedomujeme si vplyv našich obchodných aktivít na spoločnosť, ľudí a zvieratá, životné prostredie. Len rešpektovaním princípov trvalej udržateľnosti sa môžeme posúvať vpred a byť zodpovedným partnerom a zamestnávateľom. Aktívne sa podieľame na zlepšení situácie v týchto oblastiach a veríme, že sú to práve činy, ktoré rozhodujú,“ dodáva L.Vargová.

KAUFLAND V OBCHODNOM ROKU 2020 V ČÍSLACH:

70 predajní

1 logistické centrum

7 205 zamestnancov

997 dodávateľov

15 958 potravinových výrobkov

Z toho 1 857 potravinových výrobkov vlastných značiek

5 493 nepotravinových výrobkov

Z toho 1 252 nepotravinových výrobkov vlastných značiek

Celú Správu o trvalej udržateľnosti za obchodný rok 2020 nájdete na: kaufland.sk/csr-spravy

