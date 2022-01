Rezort spravodlivosti sa pripojil k iniciatíve #WeRemember, ktorá upozorňuje na hrôzy holokaustu

Milióny ľudí stratili počas holokaustu dôstojnosť aj život pre vrátenú ideu rasovej a etnickej nerovnosti. Zdôraznilo to Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) vo svojom profile na sociálnej sieti v súvislosti s dnešným Medzinárodným dňom pamiatky obetí holokaustu. Presne pred 77 rokmi bol totiž oslobodený najväčší koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau.

Rezort spravodlivosti sa pri tejto príležitosti pripojil k iniciatíve #WeRemember, ktorá upozorňuje na hrôzy holokaustu počas druhej svetovej vojny. Ide o kampaň Svetového židovského kongresu v spolupráci s UNESCO.

„Nenávisť a extrémizmus by už v dnešnej demokratickej spoločnosti nemali mať miesto. No aj napriek tomu sa s nimi, žiaľ, stále stretávame. Miera nenávisti a agresie v spoločnosti a na internete často prekračuje únosné hranice. Považujeme preto za dôležité vystupovať proti prejavom fašizmu, extrémizmu, xenofóbie, rasizmu, či diskriminácie rôzneho druhu. Je to povinnosť aj voči všetkým tým, ktorých pamiatku si dnes pri príležitosti oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime pripomíname,“ uzavrelo MS SR.