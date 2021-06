Rezorty musia podľa Remišovej do konca septembra posúdiť, či sú schopné vyčerpať eurofondy do roku 2023

Do konca septembra musia jednotlivé ministerstvá posúdiť svoju schopnosť vyčerpať eurofondy za programové obdobie 2014-2020 do konca roka 2023. Ak rezorty ako riadiace orgány zistia, že prostriedky nestihnú vyčerpať, musia vláde navrhnúť realokáciu do iných oblastí v rámci operačných programov.

Informovala o tom vicepremiérka a ministerka investícií (MIRRI) Veronika Remišová s tým, že jej ministerstvo bude dohliadať na túto povinnosť.

Zároveň, ako sankciu za nedostatočné čerpanie, bude MIRRI navrhovať zníženie alokácií zle čerpajúcim rezortom na nové programové obdobie 2021 – 2027. Podľa Remišovej stále existuje priestor, aby v tomto roku boli vyčerpané viac ako 2 miliardy eur.

Minulý rok žiadne peniaze neprepadli

Za čerpanie eurofondov sú zodpovedné ministerstvá ako riadiace orgány. Je ich úlohou zabezpečiť, aby boli zdroje čerpané efektívne.

Minulá vláda čerpala k marcu 2020 eurofondy podľa Remišovej slabo, len na úrovni necelých 30 percent. Preto pripravilo MIRRI celkovo 5 balíkov zjednodušení eurofondových procesov a zjednotilo pravidlá verejného obstarávania. Už minulý rok sa vďaka tomu podarilo podľa Remišovej dosiahnuť, že žiadne peniaze z hlavných programov neprepadli.

Päť operačných programov splnilo alokácie

Z desiatich operačných programov má minimálne alokácie na tento rok v júni splnených už 5 programov. Tento rok má však vláda ambíciu čerpanie oproti pôvodným plánom zrýchliť, aby sa zmenšil tlak na rezorty v rokoch 2022 a 2023.

„V rámci transparentnej komunikácie a krízového manažmentu sme zaviedli mesačné informovanie vlády o čerpaní. Verejnosť tak má tiež prehľad, ktoré rezorty čerpajú dobre a ktoré nie,“ dodala ministerka investícií Veronika Remišová.