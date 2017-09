Richard Varga chce na pódium v Superlige. Formát pretekov mi sedí, tvrdí Slovák

JERSEY ISLAND 22. septembra (WebNoviny.sk) – Atraktívny nový formát triatlonovej Superligy pokračuje počas víkendu na britskom Jersey Islande neďaleko hraníc francúzskej Normandie aj so slovenským reprezentantom Richardom Vargom.

V marcovej ouvertúre v austrálskom Hamilton Islande týchto prestížnych trojdňových pretekov triatlonovej elity so skrátenými objemami /300 m plávanie – 6 km cyklistika – 2 km beh/ sa Varga prepracoval k skvelému štvrtému miestu. Teraz by sa chcel dostať na pódium. Okrem mužov budú na Jersey Islande súťažiť aj ženy.

Triple mix

„Je to jeden z ďalších vrcholov, na ktorý sa veľmi teším. Formát pretekov mi sedí. Potešilo by ma, ak by som sa umiestnil minimálne o jednu priečku vyššie ako predtým naposledy. Konkurencia bude o trochu lepšia. Tentokrát to nebudú tri dni, ale dva dni, takže je to trochu pozmenené oproti Austrálii,“ uviedol Richard Varga.

V sobotu bude na programe triple mix, čiže trikrát zmenené poradie disciplín a body z nich sa budú spočítavať. V nedeľu podujatie vyvrcholí eliminátorom, čiže postupne sa znižujúcim počtom účastníkov podľa umiestnenia v predchádzajúcej súťaži tzv. Gundersenovou metódou.

Plávanie v oceáne

„Uvidíme, či mi to bude vyhovovať, ale veľmi sa na to teším. Bude sa plávať v oceáne, takže bude dosť studená voda. Všetci toto podujatie berú pozitívne, či pretekári alebo fanúšikovia. Aj tí, ktorí sa na týchto pretekoch predtým nezúčastnili, sa tam chcú dostať. Je to prestíž,“ skonštatoval Richard Varga. Podľa najlepšieho plavca medzi triatlonistami štartovka víkendovej Superligy bude trochu iná ako v prípade marcových pretekov v Austrálii.

„V októbri je Havajský Ironman, takže šiesti či siedmi pretekári uprednostnili tieto prestížne preteky a na Super League Triathlon zasa pôjdu ľudia z ITU. Konkurencia bude určite ťažšia. Bude tam veľa podobných alebo lepších pretekárov ako ja,“ vysvetlil Varga. K predpokladanej skvelej diváckej kulise dodal: „Očakáva sa 50 000 divákov. Je to v Anglicku a bude súťažiť veľa Angličanov, takže o to nikto nechce prísť. Trajekty na ten víkend sú totálne ´vybukované´. Najviac ľudí, ktorí sledujú triatlon, je práve z Anglicka.“

Super League Triathlon: