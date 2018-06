Rihanna pracuje na nových skladbách, termín vydania však drží v tajnosti

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Barbadoská speváčka Rihanna pracuje na nových skladbách. Tridsaťročná rodáčka zo Saint Michael to potvrdila v televíznej relácii The Graham Norton Show.

„Práve som v štúdiu,“ povedala moderátorovi, keď sa jej spýtal na novú hudbu. Či svoju novú tvorbu vydá ešte pred Vianocami, neprezradila. „Budete musieť počkať a uvidíte,“ vyjadrila sa interpretka.

Robyn Rihanna Fenty

Aako 16-ročná presťahovala z Barbadosu do USA. Debutovala v roku 2005 albumom Music Of The Sun, s ktorým sa rovnako ako s ďalšími siedmimi štúdiovkami prebojovala do prvej desiatky albumového rebríčka Billboard 200. Ten však po prvý raz dobyla až s albumom Unapologetic (2012) a tento úspech sa jej podarilo zopakovať aj s nahrávkou Anti (2016). Je držiteľkou deviatich cien Grammy, dvanástich American Music Awards vrátane Icon Award, dvoch BRIT Awards a desiatok ďalších ocenení. Ako herečka sa predstavila napríklad vo filmoch Bojová loď (2012), To je koniec! (2013), Annie (2014), Valerian a mesto tisícich planét (2017) či Debbina 8 (2018).