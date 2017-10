Rocker Jozef Planý vydal v rámci projektu Edgar nové EP s názvom Odkaz

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) – Slovenský hudobník Jozef Planý v utorok v rámci svojho rockového projektu Edgar vydal nové EP Odkaz. Nahrávka pozostáva z troch skladieb – Ego, Odpoveď znie a No prepáč.

Na všetkých spolupracoval s gitaristom z kapely Lesná zmes Petrom Pečkom a štúdiom TC Lemons. „Tieto piesne vznikli asi dva roky dozadu, no neboli ešte nikde publikované. S Petrom sme si hovorili, že by bolo fajn ich nejakým spôsobom zachytiť, tak sme ich nahrali. O mixáž, mastering a obal albumu sa následne postarali v štúdiu TC Lemons,“ dodal hudobník.

Piesne vznikli spontánne

Trojica piesní vznikla podľa jeho slov celkom spontánne. „Moja tvorba je vždy o tom, čo mi momentálne napadne. Neviem skladby vyrábať – aj keď som sa o to párkrát pokúsil, nikdy mi to nešlo. Keď, naopak, príde nápad, tak už od prvej chvíle cítim, že to je ono, pracujem s tým motívom ďalej a ani sa nenazdám a skladba je na svete. Tak to bolo aj pri týchto troch,“ priznal 39-ročný rodák z Liptovskej Osady, ktorý sa v nových skladbách zamýšľa predovšetkým nad životom a ľudským bytím.

„Pieseň Ego nie je asi treba zvlášť predstavovať. Je to o tom našom osobnom diablikovi, ktorý dokáže v živote narobiť paseku, ale keď sa s ním človek naučí komunikovať a fungovať, tak sa stáva pomocníkom a nám sa potom ľahšie kráča životom. Pieseň Odpoveď znie hovorí zas o tom, že pokiaľ človek hľadá odpoveď niekde mimo seba, tak tá nikdy nepríde – aj keď sa možno niekedy zdá, že prichádza, je to väčšinou blud, pretože odpovede jednoznačne prichádzajú zvnútra a narodili sme sa na to, aby sme sa to naučili rozlišovať a čítať. A tretia, No prepáč, je zas taká zaujímavá, sarkastická pieseň. Povedal by som, že je o štandardnom vývoji vzťahu. Každý vzťah si totiž, podľa mňa, prejde aj kritickými štádiami – neexistuje vzťah, v ktorom by sa dvojica nikdy nepohádala alebo neprešla nejakým ťažším, konfliktnejším obdobím. Taký vzťah sa nemá ako rozvinúť a posunúť ďalej a tak či tak sa napokon rozpadne,“ poznamenal Planý, ktorý k poslednej z menovaných piesní zverejnil v uplynulých dňoch i lyric video na YouTube.

Hudbe sa venuje vyše 25 rokov

Talentovaný rocker sa venuje hudbe už vyše 25 rokov. Od roku 1999 bol lídrom kapely Lesná zmes. V roku 2015 založil hudobný projekt Edgar, v rámci ktorého sa naplno realizuje i v súčasnosti. Na konte má zatiaľ debutový album Priestor pre dušu (2016), na ktorom sa objavili skladby ako Pripravený, Ruku na to, Paráda či cover populárnej piesne kapely Team Držím ti miesto (1990).