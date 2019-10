Rodičovský príspevok sa výrazne zvýši, Čaputová podpísala aj zrušenie dôchodkového automatu

Suma rodičovského príspevku od začiatku budúceho roka razantne stúpne. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, pôjde o nárast zo súčasných 220,70 eura na 370 eur.

Dva typy rodičov

Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, sa rodičovský príspevok zvýši o 50 eur na 270 eur. Vyplýva to z novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorú v piatok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Rodičovský príspevok sa zvýši o 150 eur približne polovici zo 140 tisíc poberateľov tejto dávky. Ide o rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali a z tohto dôvodu splnili podmienky nároku na materskú dávku zo Sociálnej poisťovne.

Druhú polovicu poberateľov rodičovského príspevku tvoria rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a materskú dávku zo Sociálnej poisťovne nedostávali. Tejto skupine rodičov rodičovský príspevok stúpne o 50 eur mesačne. Zvýšenie týchto rodinných dávok by si malo zo štátneho rozpočtu v budúcom roku vyžiadať 145 miliónov eur.

Dôchodkový strop

Podpis hlavy štátu pribudol aj pod novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou sa konkretizujú podmienky zavedenia ústavného stropu na vek odchodu do dôchodku. Určovanie dôchodkového veku prostredníctvom tzv. dôchodkového automatu, teda podľa rastúcej priemernej strednej dĺžky života, sa od začiatku budúceho roka zruší.

Vek odchodu do dôchodku sa pre všetkých ľudí stanoví priamo v prílohe zákona, a to podľa ročníka narodenia, pohlavia a počtu vychovaných detí. Strop na dôchodkový vek na úrovni 64 rokov sa bude uplatňovať na mužov a bezdetné ženy, ktorí sa narodili v roku 1966 a neskôr. Mužom a bezdetným ženám sa tak bude dôchodkový vek zvyšovať do roku 2030.

Hranica penzijného veku 63,5 roka sa bude týkať žien s jedným dieťaťom, ktoré sa narodili v roku 1964 a neskôr. Limit na dôchodkový vek na úrovni 63 rokov sa bude vzťahovať na ženy s dvomi deťmi, narodené v roku 1961 a neskôr.

Strop na dôchodkový vek na úrovni 62,5 roka sa bude týkať žien s tromi a štyrmi vychovanými deťmi, ktoré sa narodili v roku 1962 a neskôr a žien s piatimi a viac deťmi, ktoré sa narodili v roku 1965 a neskôr.

Predčasná penzia žien

V prílohe k zákonu bude tiež uvedený znížený dôchodkový vek pre mužov, ktorí vychovali deti, a to pre prípady, kedy nemožno výchovu týchto detí zohľadniť žene. Takáto situácia by nastala napríklad vtedy, ak žena zomrie pred dovŕšením dôchodkového veku.

Novela zákona rieši aj situáciu žien, ktoré odišli, alebo ešte len odídu do predčasnej penzie pred 1. januárom budúceho roka a pri stanovení dôchodkového veku sa im nezohľadnila, resp. nezohľadní výchova dieťaťa.

V týchto prípadoch Sociálna poisťovňa sama z úradnej povinnosti nanovo určí dôchodkový vek týchto žien a zníži ho adekvátne počtu vychovaných detí.

„To znamená, že týmto poistenkyniam sa skráti obdobie od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, za ktoré sa im znižovala suma predčasného starobného dôchodku, čím sa im zvýši suma predčasného starobného dôchodku,“ objasnil rezort práce a sociálnych vecí. Nárok na vyšší predčasný dôchodok vznikne týmto ženám spätne k 1. januáru 2020.

Zákon o nelegálnej práci

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala aj novelu zákona o nelegálnej práci. Pre spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré majú najviac jedného spoločníka, budú môcť od začiatku budúceho roka bez uzatvoreného pracovnoprávneho vzťahu pracovať rodinní príslušníci tohto spoločníka. Toto opatrenie sa môže pozitívne dotknúť približne 161 tisíc existujúcich spoločností s jedným spoločníkom.

„Nie je však možné odhadnúť, koľko z uvedených spoločností sa rozhodne využiť výnimku, teda využívať prácu rodinných príslušníkov bez povinnosti uzatvoriť pracovnoprávny vzťah, ani v akom časovom rozsahu budú túto výnimku využívať,“ tvrdia koaliční poslanci, ktorí novelu zákona predložili.

Súhlasné stanovisko svojím podpisom vyjadrila hlava štátu aj k novele zákona o sociálnej práci. Novelou zákona sa predĺži prechodné obdobie, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2022.

Podľa súčasného znenia zákona pritom každý sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, musí do konca roka 2020 absolvovať akreditované špecializačné vzdelávanie.

Akreditované vzdelávacie programy však môžu realizovať len vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú udelenú akreditáciu od Akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť vzdelávania. V súčasnosti podala žiadosť o akreditáciu len jedna vzdelávacia inštitúcia, a to len na jeden špecializovaný vzdelávací program (sociálna kuratela).